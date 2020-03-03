راه ارتباطی ۱۶ روستا در زنجان همچنان مسدود است

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طی روز گذشته با توجه به بارش برف و وقوع کولاک راه ارتباطی بیش از ۶۵ روستا در استان مسدود شده بود که با تلاش راهداران تاکنون راه ۴۹ روستا بازگشایی شده است.

وی اظهار کرد: راه ارتباطی ۱۶ روستا همچنان مسدود است که با تلاش راهداران به زودی بازگشایی می‌شود.

معاون راهداری استان زنجان، با بیان اینکه بیشترین راه‌های ارتباطی مسدودی مربوط به شهرستان‌های زنجان، ایجرود و ماهنشان است، گفت: در طرح زمستانی امسال بیش از ۵۰۰ راهدار در ۲۹ راهدارخانه زنجان فعالیت می‌کنند.