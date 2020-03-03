سفر بورل به ترکیه برای رایزنی با مقامات آنکارا درباره ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، اعلام کرد که «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای رایزنی با مقامات آنکارا درباره تحولات ادلب و همچنین سرازیر شدن سیل مهاجران از این کشور به سمت مرزهای اروپا، به ترکیه می‌آید.

سفر بورل به ترکیه دو روزه است. این سفر در حالی انجام می‌شود که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در یک سخنرانی درباره بحران بین ترکیه و سوریه، با اعلام هشدار درباره سرازیر شدن میلیون‌ها مهاجر به سمت اروپا، از اتحادیه اروپا خواست که سهم خود را در پذیرش مهاجران سوری تقبل کند.

سخنان اردوغان با مخالفت شدید رهبران اروپایی مواجه شده است.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخنان او را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و «مارگاریتیس شیناس» کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند از اروپا باج بگیرد».