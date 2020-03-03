تلاش مرحوم خسروشاهی برای نزدیکی مذاهب اسلامی ادامه خواهد داشت

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

خبر درگذشت اندیشمند جهان‌نگر، نویسنده برجسته، محقق و روایت‌گر نهضت‌های اسلامی معاصر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهادی خسروشاهی موجب تأثر و تألم همه کسانی گردید که به اعتلای اندیشه اسلامی در جهان معاصر می‌اندیشند.

این محقق گران‌مایه، معلمی بزرگ در بازخوانی و انتقال میراث نهضت‌های اسلامی و اجتماعی مسلمین به نسل جوان بود. بسیاری از پژوهشگران و علاقه‌مندان از دریچه پژوهش‌های ایشان با نهضت‌های اسلامی و با اندیشمندانی همچون سید جمال اسدآبادی و امام موسی صدر و سید قطب و علامه طباطبایی آشنا شدند.

فعالیت ایشان در نشریات اسلامی و حوزوی از مکتب اسلام تا بعث، الگویی موفق و ماندگار از پیوند دین، اندیشه و رسانه بود. تلاش ایشان برای گفتگو و نزدیکی میان مذاهب اسلامی و ادیان توحیدی، راه ناتمامی است که همه علاقه‌مندانِ استاد آرزوی پیمودنش را خواهند داشت.

ضمن عرض تسلیت این غم به جامعه علمی، شاگردان و علاقه‌مندان و به طور ویژه به فرزند گرامی و خانواده ایشان از خداوند متعال می‌خواهیم این عزیز را پس از قریب به هفت دهه مجاهدت پیاپی، بر سر خوان کرم صاحبان این ایام، اهل بیت و ائمه علیهم السلام میهمان بگرداند.

سیدعلی موسوی

رئیس پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)