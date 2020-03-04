راهیابی طرح نمایشی کانون فارس به جشنواره هنرهای نمایشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری فارس، دبیر هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون با اعلام این خبر، گفت: در بخش نمایش کتابخانهای این دوره از جشنواره تعداد ۲۸۹ طرح و ایده از ۱۶ استان کشور به دبیرخانه ارسال شد.
امیر مشهدیعباس افزود: طرحها و ایدههای بخش نمایش کتابخانهای از سوی هیئت انتخاب شامل داوود کیانیان، فائزه فیض، فرزاد زیدینژاد و آناهیتا غنیزاده بررسی و از بین ۲۸۹ طرح و ایده شرکتکننده در این بخش ۱۳ اثر در مرحله نخست انتخاب شد.
وی همچنین در ادامه یادآور شد: این آثار از سوی اساتید نمایش کتابخانهای مشاورهی تخصصی خواهند. گرفت و پس از مشاوره به مرحله داوری اصلی راه خواهند یافت. در پایان در مرحلهی کشوری جشنواره، از بین این آثار سه اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی خواهند شد.
بر این اساس طرح و ایده «سفر اسرارآمیز» اثر عاطفه شیروانی از استان فارس نیز از سوی هیئت انتخاب این رویداد هنری به عنوان راهیافته معرفی شد.
نمایش کتابخانهای فعالیتی است گروهی و عضو محور که در یک بازه زمانی کوتاه (نیم روزه) با ارائه طرح و ایده اعضا یا مربی هدایتگر با استفاده از بازیهای نمایشی، نمایش خلاق و تئاتر بیچیز (بدون آکسسوار و امکانات صحنهای و لباس با کمترین امکانات) و با بهرهگیری از بازی، نقشپذیری و با عروسکهای ساده و خلاق ساخته شده از سوی گروه اجرایی، جهت کشف استعداد اعضای کانون در یک جلسه اجرا میشود.
یادآوری میشود پیشتر نیز اسامی ۱۵ اثر که به بخش صحنهای این رویداد هنری راه یافته بود، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله کشوری هجدهمین دوره از جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار است ۲۶ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ در اهواز برگزار شود.
نظر شما