پیام تسلیت حجت الاسلام خاموشی در پی درگذشت احمد خسروی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت رئیس هیئت امنای سازمان تبلیغات اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم



انالله و انا الیه راجعون



خبر درگذشت حجت‌الاسلام احمد خسروی مسئول روابط عمومی سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا موجب تالم و تأثر خاطر گردید.



ایشان از جمله خیران و جهادگران فعال عرصه فرهنگی کشور بوده‌اند و نقش بسزایی در بسیج افکار عمومی در کمک به سیلزدگان در مناطق محروم کشور داشته‌اند.



فقدان این روحانی معزز را به خانواده محترم ایشان‌، همکاران خدوم سازمان تبلیغات اسلامی و دانش آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه طلب می‌کنم.