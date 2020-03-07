به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، حسن مصفا اظهار داشت: نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان به‌منظور کنترل ویروس کرونا در مبادی ورودی و خروجی شهرستان‌های زاهدان، ایرانشهر، چابهار، نیمروز و هامون مستقر شده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: نیروهای این جمعیت به‌همراه کادر بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان علاوه بر غربالگری به آموزش مسافران ورودی و خروجی شهرهای استان می‌پردازند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده ۲۰ نفر از نیروهای جمعیت هلال احمر استان در مبادی ورودی و ۲۰ نفر نیز در مبادی خروجی شهرهای یادشده مستقر هستند تا به کمک کادر بهداشت و درمان از شیوع بیماری کرونا جلوگیری کنند.

مصفا تصریح کرد: این نهاد آمادگی خود را برای استقرار نیروهای جمعیت در دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرده است.