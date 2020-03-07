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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۲۷

به‌منظور کنترل ویروس کرونا؛

مبادی اصلی ورود و خروج سیستان و بلوچستان کنترل می‌شود

مبادی اصلی ورود و خروج سیستان و بلوچستان کنترل می‌شود

زاهدان-معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: نیروهای امداد و نجات این جمعیت به‌منظور کنترل ویروس کرونا در مبادی ورودی و خروجی تعدادی از شهرستان‌های استان مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، حسن مصفا اظهار داشت: نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان به‌منظور کنترل ویروس کرونا در مبادی ورودی و خروجی شهرستان‌های زاهدان، ایرانشهر، چابهار، نیمروز و هامون مستقر شده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: نیروهای این جمعیت به‌همراه کادر بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان علاوه بر غربالگری به آموزش مسافران ورودی و خروجی شهرهای استان می‌پردازند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده ۲۰ نفر از نیروهای جمعیت هلال احمر استان در مبادی ورودی و ۲۰ نفر نیز در مبادی خروجی شهرهای یادشده مستقر هستند تا به کمک کادر بهداشت و درمان از شیوع بیماری کرونا جلوگیری کنند.

مصفا تصریح کرد: این نهاد آمادگی خود را برای استقرار نیروهای جمعیت در دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرده است.

کد مطلب 4872200

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