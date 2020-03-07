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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۵۸

نواک:

روسیه دیگر توافقی با اوپک برای کاهش تولید ندارد

روسیه دیگر توافقی با اوپک برای کاهش تولید ندارد

وزیر انرژی روسیه اعلام کرد این کشور از توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش برای کاهش تولید نفت خارج می‌شود، اما نظارت بر وضعیت بازار ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، دیروز (جمعه، ۱۶ اسفندماه) اعلام کرد دیگر توافقی درباره تولید نفت میان روسیه، متحدانش و اعضای اوپک وجود ندارد، اما گروه اوپک‌پلاس (اوپک و متحدانش) به نظارت بر بازار ادامه می‌دهد.

وی گفت: با توجه به تصمیم امروز، از آغاز آوریل سال جاری (میلادی) به بعد، نه ما و نه هیچ کشور عضو یا غیرعضو اوپک ملزم نیست کاهش تولید نفت داشته باشد.

روسیه دیروز با پیشنهاد اوپک برای کاهش تولید نفت این سازمان و متحدانش به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز مخالفت کرد.

کد مطلب 4872237

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