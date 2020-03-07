به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان کرمانشاه اظهار داشت: ممکن است در آیندهای نزدیک با پیک بیماری کرونا مواجه شویم لذا در صورتی که دانشگاه علومپزشکی تقاضای هرگونه کمکی در این خصوص داشت کلیه دستگاهها موظف هستند امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهند.
استاندار کرمانشاه افزود: در این شرایط تمام دستگاهها باید به عنوان نیروی پشتیبان از دانشگاه علومپزشکی حمایت کنند.
وی گفت: همه دهیاریها در روستاها متولی پدافند غیر عامل روستا هستند لذا معاون عمرانی چنانچه هرگونه دستورالعملی در این خصوص ضروری است تهیه و در اختیار آنها قرار دهد و بخشداران نیز بر این کار نظارت کافی داشته باشند.
بازوند خاطر نشان کرد: از آنجا که اعلام کردیم امسال امکان پذیرایی از مهمان نوروزی در استان وجود ندارد لذا آموزش و پرورش هیچ گونه مکانی شامل مدرسه و یا خانه معلم به این منظور مهیا نخواهد کرد.
این مدیر ارشد استان بر رصد مهمانسراهای دولتی در این ایام جهت عدم حضور مهمانان نوروزی تاکید کرد و گفت: مهمانسراهای دولتی در این ایام باید تعطیل باشند و پذیرش هیچ گونه مهمان خارج از استان را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه شهرداریها هیچ گونه کمپی را برای مسافران در پارکها برپا نخواهند کرد، بیان داشت: همچنین شهرداری موظف است جهت جلوگیری از انتشار ویروس روزی ۲ بار زبالهها را از سطح شهر جمع آوری کنند.
استاندار کرمانشاه از فعالیت هتلها در این ایام خبر داد و گفت: البته موضوع داشتننقاهتگاه به سپاه استانمحول شده و اگر به جمع بندی رسیدند که از ظرفیت هتل برای این منظور استفاده کنند میتوانند این کار را انجام دهند.
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