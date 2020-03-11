تشریح سازوکار تیم ملی «ب» فوتسال با سرمربی مستقل و مدیر فنی مشترک

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح کمیته فنی و توسعه فوتسال برای تشکیل تیم ملی «ب» فوتسال گفت: اکثر بازیکنان تیم ملی بزرگسالان بالای ۲۶ سال سن دارند. از سوی دیگر بازیکنانی که رده سنی جوانان را پشت سر می گذارند، بدون تیم می مانند و عملا نفرات با استعداد بین ۲۰ تا ۲۶ سال سرگردان هستند. سه سال پیش تیم زیر ۲۰ سال ایران قهرمان آسیا شد. بسیاری از بازیکنان آن تیم جزو بهترین های قاره انتخاب شدند ولی این نفرات توانمند، «روی زمین مانده‌اند».

بازیکنان جوان دارند نابود می‌شوند

وی افزود: به عنوان مثال توحید لطفی در کشور مالزی و محمد طاهری در کشور قرقیزستان بازی می کند. بازیکنان ما بین رده سنی ۲۰ تا ۲۶ سال مانده اند و دارند نابود می شود. به همین خاطر مقرر شد تیم ملی «ب» را بین رده سنی ۲۰ و ۲۶ سال تشکیل بدهیم. برای این تیم دنبال سرمربی هم هستیم و به زودی سرمربی را معرفی می کنیم.

سرمربی تیم ب زیر نظر سرمربی تیم اصلی نیست!

عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال در پاسخ به این سئوال که آیا سرمربی تیم ب زیر نظر سرمربی تیم اصلی ملی فعالیت می کند؟ خاطرنشان کرد: خیر؛ سرمربی تیم ب زیر نظر کسی کار نمی کند و مستقل است. برای این تیم بازی هایی را هم در نظر گرفته ایم. حتی در تورنمنت هایی که برای تیم اصلی جذاب نیست، می توانیم با همین تیم ب شرکت کنیم. به این ترتیب یک تیم آماده پشت تیم اصلی و بزرگسالان خواهیم داشت.

۱۲ - ۱۳ گزینه مدنظر داریم

شمس درباره گزینه های کمیته فوتسال و ملاک انتخاب سرمربی برای این تیم تصریح کرد: ما نزدیک به ۱۲، ۱۳ گزینه برای تیم ب مدنظر داریم. ملاکهایمان برای انتخاب سرمربی سطح تحصیلات، درجه مدرک مربیگری، سابقه بازی در تیم های ملی، سابقه کار در باشگاه ها و مسائلی از این دست است. در واقع ملاک ما کاملا کمیتی است یعنی کسانی که مدرک دکترا یا فوق لیسانس یا مدرک سطح سه فوتسال را دارند در اولویت هستند.

یک مدیر فنی برای هماهنگی سه تیم انتخاب می‌کنیم

«باتوجه به شرایط تیم ب سرمربی این تیم با سرمربی تیم ملی اصلی و تیم جوانان چطور هماهنگ می شود؟» شمس در پاسخ به این سئوال اظهار کرد: قصد داریم یک مدیر فنی انتخاب کنیم که بالای سر هر سه تیم ملی الف، تیم ملی ب و تیم جوانان باشد تا برنامه ها و مسائل آنها را هماهنگ کند. باید فردی انتخاب شود که مورد وثوق تمام تیم ها باشد. اگر این برنامه را اجرایی کنیم، تحول بسیار بزرگی در فوتسال ایران ایجاد می شود. شاید بالای هزار بازیکن بین ۲۰ تا ۲۶ سال در ایران داشته باشیم که نظارتی روی آنها نیست. بیش از ۱۰۰ بازیکن در همین رده سنی شاید در خارج از ایران مشغول به بازی هستند!

موازی کاری نمی‌شود؛ اولویت با تیم اصلی است

وی همچنین در خصوص احتمال موازی کاری سرمربی تیم ملی الف و تیم ب گفت: موازی کاری پیش نمی آید. برنامه ها توسط مدیر فنی هماهنگ می شود. اولویت با تیم اصلی است و نمی گذاریم تداخل و یا دلخوری ایجاد شود. در انتخاب مدیر فنی هم سلیقه ها دخیل نیست و گزینه مدنظر بر اساس واقعیت ها و توانمندی هایش انتخاب خواهد شد.

جام جهانی سه ماه عقب می‌افتد

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر به تعویق مسابقات جام ملت های آسیا هم اشاره کرد و افزود: با این تعویق، تیم ملی ایران هم فرصت بیشتری برای آماده سازی خواهد داشت. فکر می کنم لیگ برتر ایران هم بعد از جام ملت ها برگزار شود که در این صورت آقای ناظم الشریعه می تواند بدون دغدغه تیم ملی را آماده کند. از سوی دیگر احتمال دارد جام جهانی هم سه ماه به عقب برود و مسابقات در ماه دسامبر برگزار شود.

فینالیست شدن مس و گیتی پسند از اول مشخص بود

شمس در پاسخ به سئوالی مبنی بر ارزیابی اش از لیگ برتر فوتسال و صحبت های فرهاد فخیم کاپیتان تیم مس که گفته بود «چیزی از این لیگ درنیامد» گفت: تعداد زیادی از بازیکنان ایران به لیگ های خارجی رفتند. از اول لیگ همه پیش بینی می کردند مس و گیتی پسند به فینال بروند. البته نباید از تیم های خوبی مثل سن ایچ ساوه و فرش آرا مشهد غافل شویم. آنها بسیار توانمند ظاهر شدند و عملکرد قابل قبولی داشتند.

فوتسال نیاز به کمیته انضباطی مستقل دارد

عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال در پایان صحبت هایش به بعضی از حواشی لیگ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ما در کمیته انضباطی ضعف هایی داریم. لازم است که فوتسال برای خودش کمیته انضباطی مستقل داشته باشد. سال ها است که داد می زنیم کمیته انضباطی فوتسال را جدا کنید. به عنوان مثال آرایی که برای بازی شهروند ساری با ستارگان ورامین (برگزاری بازی در زمین بی طرف) صادر شد عادلانه و فوتسالی نبود. تیمی که ترک زمین می کند، باید یک یا دو رده به لیگ های پایین تر سقوط کند. شاید از سال بعد هر تیمی که عقب بیافتد اقدام به ترک زمین کند. اگر در بازی مس سونگون با شاهین کرمانشاه که شاهین اقدام به ترک زمین کرد، رای قاطعانه و سقوط تیم کرمانشاهی صادر می شد دیگر شاهد این اتفاقات در لیگ نبودیم.