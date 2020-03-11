به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی شامگاه سه‌شنبه در دیدار با فرمانده نیروی زمینی ارتش و رئیس اداره بهداشت و درمان این نیرو بیان کرد: حضور ارزشمند مدیریت‌های درمانی ارتش و سپاه، برپایی بیمارستان‌های سیار و کمک به بهبود شرایط فعلی استان قم اقدامات ارزشمندی است که نیازمند قدردانی است.

وی با بیان اینکه بروز چنین بلایایی با توجه به روحیه جهادی مردم ایران می‌تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند، افزود: مواجهه هوشمندانه با حوادث و سختی‌ها دستمایه‌ای برای تکامل بشر خواهد بود و ملت ایران از این مقطع نیز با سربلندی خارج خواهند شد.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور بیان کرد: اقدامات صورت گرفته توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با شیوع کرونا شایسته تقدیر است.

وی اظهار داشت: راه اندازی بیمارستان سیار در منطقه پردیسان و امکان افزایش تخت‌های آن یکی از اقدامات ارزشمند ارتش است.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه دشمن از شرایط موجود به نفع خود بهره‌برداری می‌کند، افزود: اینکه دشمن با شیطنت‌های تبلیغاتی شبهه پراکنی می‌کند، اتفاق تازه‌ای نیست.

وی با تأکید بر اینکه هوشیاری و بصیرت همیشگی ملت ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است، تصریح کرد: مردم باید توصیه‌های بهداشتی و پیشگیرانه با جدیت پیگیری و عمل تا با کمک نیروهای خدوم بهداشت و درمان و نهادهای مرتبط بر این شیوع غلبه کنند.