بایدن و سندرز گردهمایی های انتخاباتی خود را لغو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جو بایدن» و «برنی سندرز» دو نامزد حزب دموکرات در رقابتهای مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردند که گردهمایی‌های انتخاباتی خود در روز سه شنبه را به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا لغو می‌کنند.

پیرو لغو این گردهمایی‌ها، حزب دموکرات نیز اعلام کرد که مناظره این دو نامزد رقیب بدون حضور تماشاچی برگزار خواهد شد.

گفتنی است که این نخستین رویدادهای مهم و انتخاباتی آمریکا است که به دلیل شیوع کرونا لغو شده اند.

هر دوی این گردهمایی‌های انتخاباتی قرار بود در شهر کلیولند ایالت اوهایو برگزار شود.

لازم به ذکر است که رقابتها برای تعیین نامزد حزب دموکرات سه شنبه هفته آینده در ایالات اوهایو، فلوریدا، ایلینوی و آریزونا برگزار می‌شود.