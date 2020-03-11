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۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۰۳

رسانه غربی فاش کرد:

تداوم روند بازداشت ها در عربستان/ وحشت حکمفرماست

تداوم روند بازداشت ها در عربستان/ وحشت حکمفرماست

یک رسانه غربی از تداوم روند بازداشت های در عربستان و عدم درز اطلاعات از سوی ریاض در این باره پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، یک رسانه انگلیسی از تداوم بازداشت شاهزادگان در عربستان پرده برداشت.

این رسانه غربی به بازداشت دومین عضو هیئت بیعت در راستای بازداشت های گسترده ای که محمد بن سلمان از هفته گذشته ضد شاهزادگان شروع کرده است، اشاره کرده و آورده است که ریاض به سکوت و کتمان درباره اخبار مربوط به بازداشت ها روی آورده است و این در حالی است که در رسانه های جهان منتشر شده است.

«میدل ایست ای» انگلیس بدون اینکه منابع اطلاعاتی خود را فاش کند تاکید کرده است که محمد بن سعد آل سعود فرزند سعد بن عبدالعزیز نیز بازداشت شده است.

این رسانه غربی تاکید کرده است که شمار شاهزادگان بازداشت شده به دستکم ۲۰ نفر رسیده است.

میدل ایست ای به نقل از منابع خود که آنرا موثق دانسته، فاش کرده است که منصور الشلهوب مدیر دفتر احمد بن عبدالعزیز هم بازداشت شده است.

سعود بن نایف یک عضو دیگر هیئت بیعت سعودی و برادر بزرگ محمد بن نایف هم بازداشت شده است.

هیئت بیعت کارش انتخاب شاه و ولیعهد است و متشکل از فرزندان و نوه های عبدالعزیز آل سعود است.

کد مطلب 4876127

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