  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۳:۱۵

درخواست شهردار تهران از شهروندان

پنج شنبه بهشت زهرا(س) نروید

پنج شنبه بهشت زهرا(س) نروید

شهردار تهران، از مردم خواست برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، پنجشنبه آخر سال خانه بمانند و از حضور در بهشت زهرا (س) خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی، با اشاره به لزوم قطع زنجیره تکثیر ویروس کرونا، گفت: از شهروندان تقاضا داریم پنجشنبه آخر سال در خانه، یاد رفتگان را با قرائت قرآن و فاتحه گرامی بدارند تا اینکه با حضور در آرامستان، خود و سایر افراد را در معرض خطر قرار دهند.

وی افزود: بسیاری از کارهای سنتی که هر ساله در آخر سال انجام می‌شد امسال به خاطر این ویروس نباید انجام شود.

شهردار تهران با تاکید بر توجه جدی به توصیه‌های وزارت بهداشت گفت: مردم بایستی در خانه بمانند تا با همکاری خویش این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های همه نیروهای شهرداری تهران در زمینه مقابله با شیوع کرونا خاطرنشان کرد: هر قدر مردم در سطح شهر حضور بیشتری داشته باشند به تبع حضور حداکثری نیروهای شهرداری را به همراه خواهیم داشت و ازدحام جمعیت یکی از عوامل اصلی شیوع این بیماری خطرناک است. از این رو، برای حفظ سلامت همگان، مردم در خانه بمانند.

کد مطلب 4876193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها