پنج شنبه بهشت زهرا(س) نروید

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی، با اشاره به لزوم قطع زنجیره تکثیر ویروس کرونا، گفت: از شهروندان تقاضا داریم پنجشنبه آخر سال در خانه، یاد رفتگان را با قرائت قرآن و فاتحه گرامی بدارند تا اینکه با حضور در آرامستان، خود و سایر افراد را در معرض خطر قرار دهند.

وی افزود: بسیاری از کارهای سنتی که هر ساله در آخر سال انجام می‌شد امسال به خاطر این ویروس نباید انجام شود.

شهردار تهران با تاکید بر توجه جدی به توصیه‌های وزارت بهداشت گفت: مردم بایستی در خانه بمانند تا با همکاری خویش این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های همه نیروهای شهرداری تهران در زمینه مقابله با شیوع کرونا خاطرنشان کرد: هر قدر مردم در سطح شهر حضور بیشتری داشته باشند به تبع حضور حداکثری نیروهای شهرداری را به همراه خواهیم داشت و ازدحام جمعیت یکی از عوامل اصلی شیوع این بیماری خطرناک است. از این رو، برای حفظ سلامت همگان، مردم در خانه بمانند.