۴۰ هزار پرنده در میانکاله بر اثر سم بوتولیسم تلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست با حضور در برنامه تلویزیونی سلام در خصوص مسائل روز محیط زیست کشور صحبت کرد.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر با توجه به کاهش عبور و مرورها گفت: از آنجایی که عمده نیروگاه‌های تهران در سمت غرب تهران مستقر هستند و وزش باد تهران از سمت غرب به شرق می‌وزد در سمت شرق تهران کوه‌ها و برج‌های متعددی سد راه می‌شوند آلودگی در تهران محبوس می‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت ما دچار مشکل نیست خودروهای ما فرسوده‌اند، عمده آلاینده‌ها از طریق این فرسوده‌ها ایجاد می‌شود، ابراز داشت: از مجموعه خودروهای سواری ۶ درصد فرسوده است و ۹۴ درصد دیگر آنها استاندارد نیست اما خودروهای مستهلک کامیون مینی بوس و موتورسیکلت ما بیشتر از خودروها هستند و عامل اصلی آلایندگی هوایند.

کلانتری افزود: ۱۰۰ میلیون موتورسیکلت در سطح کشور وجود دارند که بیش از ۱۰ میلیون آنها کاربراتوری هستند و اندازه ۸۰ میلیون خودرو تولید آلودگی می‌کنند.

وی در خصوص سوخت مصرفی کشور تاکید کرد: اگر وضعیت سوخت کشور مانند ۵ سال گذشته بود باید کلانشهرها را ترک می‌کردیم.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه دولت قرار بود از سال ۹۷ سالیانه ۷۰ میلیون کامیون را نوسازی کند، گفت: برنامه دولت از سال گذشته این بوده اما با وجود تحریم هر کامیونی ۲۰۰ هزار دلار پول می‌خواهد و این در حالی است که کل فروش نفت ما اینقدر نبود و تحریم‌ها برنامه نوسازی را بهم ریخت.

وی افزود: قرار بود سالیانه ۵۰۰ هزار موتورسیکلت برقی توزیع شود اما این امکان هم در شرایط فعلی کشور وجود ندارد.

کلانتری خاطر نشان کرد: عامل اصلی آلودگی هوا در کشور ما وسایل حمل و نقل هستند.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به نامه نگاری‌هایی که در چند روز گذشته با دو خودروساز اصلی داشته و آنها درخواست کرده بودند تولید خودروهای با استاندارد یورو ۴ را در سال آینده ادامه دهند اظهار داشت: به خودروسازها گفتم و هفته پیش مدیرعامل دوخودرو ساز بزرگ گفتم ما موافقت نمی‌کنیم چون جان مردم برایمان اهمیت دارد و از نظر ما پلاک گذاری متوقف خواهد شد و ما مصمم هستیم اجازه ندهیم مگر اینکه از بالادست ما اجازه دهند.

وی در خصوص مرگ پرندگان در میانکاله گفت: سازمان دامپزشکی تنها مرجعی است که باید نظر دهد و این سازمان گفته است که مرگ و میر این پرنده‌ها در اثر سم بوتولیسم بوده و این سم در شرایط بی هوازی شروع به تولید می‌کند، از طرفی ارتفاع آب دریا با میانکاله پایین‌تر است و ارتباط ندارد از طرفی آب‌های ورودی میانکاله را با سد و پمپ برداشت کرده‌اند و آب وارد نشده و شرایط بی هوازی شده و میکروب تولید سم کرده است.

وی افزود: سم بوتولیسم این قدرت دارد که هر نانو گرمش جان ۵ نفر را بگیرد و ۲ کیلو آن پتانسیل کشتن ۱۰ میلیون انسان را دارد، در نتیجه این سم پرندگان کنار آبزی که دنبال غذا می‌گردند و در این تالاب این میکروب‌ها را خوردند، فلج کرده و این حیوانات در آب خفه می‌شدند.

رئیس سازمان محیط زیست از مهاجرت ۶۰ درصد پرندگان از این منطقه طی روزهای گذشته اظهار خرسندی کرد و گفت: هرچند در این مدت ۴۰ هزار پرنده را از دست داده‌ایم ولی این اتفاق در دنیا می‌افتد در آفریقا بیش از ۶۰۰ هزار پرنده در اثر آن از بین رفته‌اند.

وی در خصوص تالاب انزلی و دیگر تالاب‌ها که برخی در حال خشک کردن و استحصال زمین هستند، نیز گفت: اجازه نمی‌دهیم به حریم تالاب تجاوز شود و این استحصال خارج محدوده تالاب هستند و محیط بانان برخورد می‌کردند.

کلانتری در خصوص آتش سوزی بندر کیاشهر نیز افزود: این اتفاق در بهمن ماه رخ داده و برخی آتش سوزی‌ها طبیعی هستند شرایط بی هوازی و رخ می‌دهند.

رئیس سازمان محیط زیست در خصوص فروش پروانه شکار به اتباع خارجی نیز توضیح داد: جو سازی های صورت گرفته در باره صدور پروانه شکار بی پایه است، چون عمر حیات وحشی که به عنوان شکار مجوز می‌گیرند ۱۰ سال است و اگر پروانه شکار ندهیم آنها به صورت طبیعی از بین می‌روند.

وی ادامه داد: خارجی‌هایی که می آیند برای شکار حیوان ۲۰ هزار دلار می‌دهند یعنی ۲۵۰ میلیون تومان و ۷۰ درصد این پول برای قرق های مردمی اختصاص می‌یابد و ۳۰ درصد صرف توسعه منطقه باقیمانده صرف زیستگاه می‌شود.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره در خصوص نحوه دفن پسماندهای کرونایی نیز توضیح داد: مواد عفونی و بیمارستانی استاندارد دارند و تمام آنها رعایت می‌شود و همه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به این استانداردها پایبندند.

وی در خصوص آخرین تصمیم این سازمان درباره جا به جایی محل دفع پسماند از آرادکوه در جنوب تهران نیز گفت: آرادکوه قطعاً باید جا به جا شود، این منطقه فاصله ۲۰۰ متری خانه مسکونی وجود دارد اما شهرداری می‌گوید ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار بودجه می‌خواهیم برای اینکه این اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم‌های اخذ شده در سال ۹۹ قیمت خرید برق از محل تولید پسماند را بیش از دو برابر رساندیم تا مقرون به صرفه باشد تا استفاده کنند.

کلانتری با اشاره به اینکه قیمت حال حاضر تولید برق از محل پسماند به صرفه نیست و این تغییر به اندازه قیمت برق صادراتی می‌تواند به ترغیب سرمایه گذاران منجر شود گفت: روزانه ۶ هزار تا ۷ هزار تن زباله می‌تواند منبع خوبی برای تولید برق شود.

وی افزود: با اجرای این طرح جا به جایی آرادکوه حداقل ۷ سال زمان می‌برد و باید این پروسه در منطقه به کویر شرق تهران ادامه یابد.