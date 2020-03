شماره دوم دوفصلنامه مطالعات سیاسی اسلام به زبان انگلیسی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی (انگلیسی) Islamic Political Studies به همت پژوهشکده اندیشه سیاسی و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

این شماره مربوط به پاییز و زمستان ۱۳۹۸ منتشر و مقالات این شماره بر روی سامانه این نشریه به آدرس http: jips.isca.ac.ir نمایه شد.

مقالات منتشره به شرح زیر است:

The Status And Foundations Of The Right To Peace And Security In Islamic Thought

Seyed Javad Varaei



Brotherhood In Faith And Its Justice-Promoting Functions In A State Of "Complex in Equality"

Habbibollah Babaie

Mehdi Karimi

Justice In The Structure Of Government In Light Of Nahj Al-Balagha Letters

Mahdi Shajarian



Political Equality And The Issue Of Citizenship Rights In Contemporary Islamic Thought

Ahmad Biglari



Cultural-Political Development In The Islamic Republic Of Iran: Analysis Of Transformations Of ۱۹۹۰-۱۹۹۸

Mahmoud Shafiei



The Islamic Republic Of Iran And The Way Of Solving Quintuple Crises With A Democratic Mechanism

Reza Isania



The Idea Of "Law" In The Iranian Tanzimat Period

Mohammad Hadi Ahmadi



(مطالعات سیاسی اسلام) Islamic Political Studies در بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیولیکا (Civilica)، پرتال جامع علوم انسانی و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی ( http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.