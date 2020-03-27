به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمزه زارع زاده، صبح امروز در جلسه قرارگاه پدافند زیستی شهرستان مهریز با موضوع طرح فاصله گذاری اجتماعی اظهار داشت: مسیر روستاهای ییلاقی شهرستان مهریز مسدود و تمامی پارک، بوستان و تفرجگاه‌های مهریز تعطیل است و امسال امکان حضور مردم در ۱۳ فروردین در این مکان‌ها وجود ندارد.

وی بیان کرد: ممنوعیت تردد غیرضروری، تعطیلی تمام اصناف غیرضروری پیرو مصوبات جلسات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا تا ۲۰ فروردین و … از جمله طرح‌هایی است که به منظور پیشگیری و مقابله با کرونا در شهرستان مهریز اجرا می‌شود.

زارع زاده ادامه داد: با تصویب ستاد و قرارگاه ملی مبارزه با کرونا، در جهت طرح ممنوعیت ورود و خروج خودروها در شهرستان مهریز این طرح از بامداد روز شنبه ۹ فروردین ماه تا ۲۰ فروردین با مسئولیت نیروی انتظامی، پلیس راه و همکاری ناحیه مقاومت بسیج اجرا می‌شود و تمام مسافران به شهر اصلی خود باز خواهند گشت.

شهردار مهریز عنوان کرد: همچنین مسیرهای دهستان میانکوه و کنج کوه (در محدوده سیل‌بند مهریز) تا بیستم فروردین ماه مسدود است.

زارع زاده ادامه داد: تحت هیچ شرایطی محدودیت توزیع سوخت و تعطیلی جایگاه سوخت رسانی و افزایش قیمت در سطح شهرستان مهریز وجود ندارد و شهروندان مهریز ی به هیچ شایعه‌ای در این موارد توجه نکنند.