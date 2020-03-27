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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳:۴۵

شهردار مهریز خبر داد:

ممنوعیت حضور در روستاهای ییلاقی و تفرجگاه‌های مهریز در ۱۳ فروردین

ممنوعیت حضور در روستاهای ییلاقی و تفرجگاه‌های مهریز در ۱۳ فروردین

یزد ـ شهردار مهریز گفت: حضور در تمام روستاهایی ییلاقی، پارک‌ها و تفرجگاه‌های مهریز در روز ۱۳ فروردین ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمزه زارع زاده، صبح امروز در جلسه قرارگاه پدافند زیستی شهرستان مهریز با موضوع طرح فاصله گذاری اجتماعی اظهار داشت: مسیر روستاهای ییلاقی شهرستان مهریز مسدود و تمامی پارک، بوستان و تفرجگاه‌های مهریز تعطیل است و امسال امکان حضور مردم در ۱۳ فروردین در این مکان‌ها وجود ندارد.

وی بیان کرد: ممنوعیت تردد غیرضروری، تعطیلی تمام اصناف غیرضروری پیرو مصوبات جلسات ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا تا ۲۰ فروردین و … از جمله طرح‌هایی است که به منظور پیشگیری و مقابله با کرونا در شهرستان مهریز اجرا می‌شود.

زارع زاده ادامه داد: با تصویب ستاد و قرارگاه ملی مبارزه با کرونا، در جهت طرح ممنوعیت ورود و خروج خودروها در شهرستان مهریز این طرح از بامداد روز شنبه ۹ فروردین ماه تا ۲۰ فروردین با مسئولیت نیروی انتظامی، پلیس راه و همکاری ناحیه مقاومت بسیج اجرا می‌شود و تمام مسافران به شهر اصلی خود باز خواهند گشت.

شهردار مهریز عنوان کرد: همچنین مسیرهای دهستان میانکوه و کنج کوه (در محدوده سیل‌بند مهریز) تا بیستم فروردین ماه مسدود است.

زارع زاده ادامه داد: تحت هیچ شرایطی محدودیت توزیع سوخت و تعطیلی جایگاه سوخت رسانی و افزایش قیمت در سطح شهرستان مهریز وجود ندارد و شهروندان مهریز ی به هیچ شایعه‌ای در این موارد توجه نکنند.

کد مطلب 4887148

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