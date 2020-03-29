پدر شهید انصاری آسمانی شد

به گزارش خبرنگارمهر، پدر شهید انصاری به دلیل ناراحتی قلبی در سن ۸۰ سالگی دعوت حق را لبیک، و به فرزند شهیدش پیوست.

طلبه شهید عبدالله انصاری فرزند عبدالغفار در مدرسه علمیه حکیم زیر نظر شهید محراب آیت الله دستغیب به تحصیل علوم اسلامیمشغول شد، و در دوران انقلاب به افشاگری علیه رژیم شاه پرداخت و اعلامیه‌های حضرت امام خمینی (ره) را در میان مردم پخش می‌کرد.

پس از پیروزی انقلاب به عضویت بسیج در آمد تا بدین وسیله از دستاوردهای انقلاب حراست کند. سپس به جبهه حق علیه باطل رفت ودر پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ برای شکستن حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه شرکت کرد.

وی سرانجام بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شدت مجروح و به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

قرار است مراسم خاکسپاری به صورت مختصر انجام شود و مراسم ختم هم باتوجه به شرایط موجود وحفظ سلامتی مردم برگزار نشود وهزینه های آن صرف امورات خیر شود.