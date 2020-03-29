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۱۰ فروردین ۱۳۹۹، ۲۰:۱۲

مسعود سلطانی فر:

تعویق المپیک قابل پیش‌بینی بود/ کار فدراسیون‌ها تعطیل نمی‌شود

تعویق المپیک قابل پیش‌بینی بود/ کار فدراسیون‌ها تعطیل نمی‌شود

وزیر ورزش تاکید کرد کار فدراسیون ها برای کسب سهمیه و آمادگی جهت حضور در بازیهای المپیک تعطیل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان مسعود سلطانی فر درباره عقب افتادن یک ساله مسابقات المپیک گفت: ما تقریباً خودمان را آماده کرده بودیم تا در مرداد ماه در المپیک شرکت کنیم در بسیاری از رشته‌ها سهمیه‌های خود را گرفته بودیم و تعدادی از مسابقات کسب سهمیه را هم پیش رو داشتیم که برای تمام آنها برنامه ریزی لازم را کرده بودیم.

وی ادامه داد: باور و تحلیل ما بر این بود که با توجه به شیوع ویروس کرونا در حدود ۲۰۰ کشور جهان و متوقف ماندن مسابقات انتخابی، المپیک به تعویق می‌افتد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: همانطور که می‌دانید تعدادی از کشورهای درگیر کرونا هم اعلام کرده بودند که در المپیک شرکت نمی‌کنند و به دنبال آن مسابقات توسط IOC به تابستان ۱۴۰۰ موکول شد.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: باید ببینیم مسابقات جهانی در رشته‌های مختلف که معمولاً در سال المپیک برگزار نمی‌شد چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد تا برای آنها هم برنامه‌ریزی کنیم. با فدراسیون‌های مختلف هم صحبت کردیم تا از همین الان چه آنهایی که کسب سهمیه کرده‌اند و چه آنهایی که باید در مسابقات کسب سهمیه شرکت کنند برنامه‌های خود را تنظیم کنند و کار تعطیل نمی‌شود تا در اولین جلسه ستاد عالی بازی‌های المپیک و پارالمپیک در هفته سوم فروردین ماه مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر ورزش گفت: سعی می‌کنیم با برگزاری اردوهای مختلف و مسابقات تدارکاتی مناسب پس از عادی شدن شرایط بیماری کرونا در دنیا حضوری آبرومند و قدرتمندانه در مسابقات المپیک داشته باشیم.

کد مطلب 4888674

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