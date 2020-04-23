به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، چهل‌ویکمین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خراسان رضوی با حضور استاندار و اعضای ستاد برگزار شد و آخرین شرایط استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان در حاشیه این جلسه اظهار کرد: در جلسه امروز ستاد مقابله با کرونا، عمده مباحث مطرح شده مربوط به ساماندهی و درمان معتادان متجاهر بود که احتمال ابتلای آن‌ها به بیماری کرونا وجود دارد.

محمدحسین بحرینی افزود: به منظور اینکه احیاناً در بین این افراد با یک موج غیرمنتظره روبرو نشویم، برنامه‌هایی برای ساماندهی و غربالگری آن‌ها تدوین شده است که یک کار فرا سازمانی است و بزودی شروع می‌شود.

وی ادامه داد: از مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌شود، فقط داخل محیط اداره را برای رعایت موازین بهداشتی مهم نشمارند و از تجمع افراد در ورودی‌های اداره هم جلوگیری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه پیشگیری از ویروس کرونا به کارمندان ادارات یکی از مصوبات جلسه ستاد مقابله با کرونا استان بود، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی این مسئولیت را پذیرفت تا کارمندان به طور علمی با اصول پیشگیری و مبارزه با کرونا آشنا شوند.

وی با اشاره به تجمع مردم در برخی از دفاتر پیشخوان تصریح کرد: در جلسه ستاد مقابله با کرونا مقرر شد مأموران مراکز بهداشت ضمن بازدید سرزده از این دفاتر، تذکرهای لازم را ارائه دهند و طی ۲۴ ساعت اگر نسبت به رفع این ازدحام اقدامی صورت نگرفت، نسبت به پلمپ آنها اقدام شود.

بحرینی با اشاره به آخرین وضعیت خراسان رضوی افزود: من هرگز نمی‌گویم که استان خراسان رضوی و شهر مشهد از وضعیت قرمز خارج شده است، زمانی این حرف را می‌زنم که بیمار کرونایی در مشهد نداشته باشیم، تا روزی که یک بیمار کرونایی در مشهد وجود داشته باشد، وضعیت قرمز است و باید انتظار وقوع فاجعه را داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه باید برای بدترین شرایط آماده باشیم، تاکید کرد: من وضعیت مشهد را به رغم آمارها و تحلیل‌هایی که دانشمندان اپیدمیولوژیمی می‌کنند، سبز اعلام نمی‌کنم و معتقد هستم مردم تا روزی که تکلیف این ویروس به لحاظ واکسن و درمان مشخص شود، باید وضعیت را قرمز بدانند و موازین بهداشتی را رعایت کنند.