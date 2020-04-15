مانع تراشی آمریکا در برابر درخواست ایران از صندوق بین المللی پول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برخی منابع آگاه اعلام کرده‌اند که ممکن است آمریکا از اقدام صندوق بین‌المللی پول برای برداشت ویژه که به «اس دی آر (SDR)» معروف است، مانع تراشی کند.

گفته شده است که قابلیت اس دی آر این امکان را برای صندوق بین المللی پول ایجاد خواهد کرد که تا سقف ۵۰۰ میلیارد دلار نقدینگی مورد نیاز در مواقع اضطراری را برای ۱۸۹ کشور عضو این صندوق تأمین کند.

از سوی دیگر منابع آگاه اعلام کرده‌اند که آمریکا به عنوان سهام‌دار اصلی صندوق بین‌المللی پول به شدت با ایجاد این مکانیسم جدید مخالف خواهد کرد.

این منابع گفته‌اند که دولت ترامپ نمی‌خواهد ایران و چین به میلیاردها دلار منابع جدید دسترسی پیدا کنند، بدون اینکه تعهدی داشته باشند.

قرار است موضوع برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول به زودی در نشست آتی وزرای دارایی کشورهای عضو در جلسه اینترنتی به بحث و گفتگو گذاشته شود و احتمال داده شده که ممکن است آمریکا در این نشست مخالف خود را با این اقدام صندوق بین‌المللی پول اعلام کند.

پیشتر ایران به صورت رسمی از صندوق بین‌المللی پول خواستار یک وام ۵ میلیارد دلاری در راستای مقابله با شیوع بحران کرونا شده بود و در پاسخ نیز مقامات این نهاد مالی اعلام کرده‌اند که این درخواست در حال بررسی است.

پیش از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که این کشور موضع خود را برای «صندوق بین‌المللی پول و جهان» روشن کرده و مخالفت خود با هرگونه تخصیص وامی به ایران را اعلام کرده است.