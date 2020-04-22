به گزارش خبرنگار مهر، محمد باز یاری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازرسان بهداشت با همراه داشتن چکلیست پایشی با محتوای پروتکل بهداشتی صنوف از سایت تجاری گناوه بهصورت مستمر و روزانه بازدید میکنند.
وی افزود: با بازگشایی بازار و شلوغی شهر احتمال شیوع کووید ۱۹ در شهر بهشدت افزایشیافته است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه اضافه کرد: شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تصمیم گرفت با اعزام تیمهای بازرسی برای بازدید و نظارت بر پروتکل بهداشتی مصوب صنوف اقدامی در راستای کاهش احتمال شیوع کووید ۱۹ انجام دهد.
باز یاری با تاکید بر اینکه شهرستان گناوه پتانسیل تبدیلشدن به کانون شیوع بیماری را داشته و دارد عنوان کرد: بسته شدن بازار در ابتدای اسفند ۹۸ کمک بسیار بزرگی در کاهش ابتلای ساکنین شهر و حتی استان به کووید ۱۹ داشت.
وی اظهار داشت: اینکه آمار ابتلای بیماران در گناوه در چند روز اخیر روی عدد ۲۲ ثابت مانده است نشان بر بالا بودن مطالبه گری و سواد سلامت مردم و عملکرد مطلوب مدافعین سلامت دارد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه بیان کرد: یک اصل کلی وجود دارد و آن این است که هر شخصی ممکن است ناقل بیماری کووید ۱۹ بوده و عاقلانه این است که با رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک و ضدعفونی مکان و دستها احتمال ابتلای خود را پایین بیاوریم.
باز یاری ضمن تقدیر و تشکر از مردم برای همکاری با مدافعین سلامت اظهار داشت: مردم در ۲ ماه گذشته در کنار ما برای سلامتی همشهریان خود از هیچگونه کمک و همراهی دریغ نکردهاند و اکنون وظیفه ما است به آنها نشان بدهیم ما در کنار آنها و برای سلامت آنها مبارزه میکنیم.
وی افزود: طراحی یک چک لیست با ۱۸ سوال محتوی پروتکل بهداشتی صنوف بهمنظور آموزش و پایش عملکرد صاحبان کسب و کارها در بازار گناوه صورت گرفته است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه تصریح کرد: با توجه به اینکه این بازدیدها بهمنظور حفظ سلامت مردم و خانواده آنها انجام میشود از همشهریان فهیم گناوهای در خواست میکنیم با بازرسین بهداشتی همکاری کنند.
سایت تجاری گناوه شامل ۶۳ پاساژ و هزار و ۸۶۶ باب مغازه است که روزانه توسط تیم بازرسی شبکه بهداشت و درمان گناوه بازدید خواهند شد.
بازار تجاری بندر گناوه یکی از جاذبههای مهم گردشگری و مقصد بسیاری از گردشگران و مسافران از سراسر کشور محسوب میشود و به ویژه در سالهای اخیر از پررونقترین بازارهای تجاری در جنوب کشور و استان بوشهر است که امسال با شیوع ویروس کرونا در جهان و درگیر شدن استانهای کشور با این ویروس، بازاریان و کسبه این بازار تجاری به صورت خودجوش و به منظور حفظ سلامت شهروندان و هموطنان و جلوگیری از هجوم مسافران به این بازار در روزهای پرخطر شیوع کرونا، اقدام به تعطیلی کسب و کار خود کردند و این بازار تجاری قریب به دو ماه تعطیل شد.
با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و بازگشایی بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای کم خطر با رعایت دستورات و پروتکلهای بهداشتی در کشور، بر اساس تصمیم جلسه ستاد مقابله با کرونا این شهرستان که با حضور معتمدین و نمایندگان بازاریان در فرمانداری تشکیل شد اجازه بازگشایی بازار گناوه با رعایت پروتکلهای بهداشتی داده شد.
اما بازگشایی این بازار تجاری در حال حاضر مشروط به رعایت پروتکلهای بهداشتی است و در در ساعاتی محدود از ۸ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر فعالیت خواهد کرد.
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