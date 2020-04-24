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۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۶:۱۰

فرانسه به رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری هشدار داد

فرانسه به رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری هشدار داد

وزارت خارجه فرانسه به اسرائیل درباره الحاق بخش هایی از کرانه باختری هشدار داده و این اقدام را در صورت تحقق، نقض آشکار قوانین بین المللی و چالش برانگیز برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه فرانسه به رژیم صهیونیستی درباره الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری فلسطین هشدار داد.

وزارت خارجه فرانسه این اقدام رژیم صهیونیستی را نقض قوانین آشکار بین المللی برشمرده و گفت که چنین اقدامی در صورت تحقق چالش برانگیر خواهد بود.

این در حالی است که نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل همپنجشنبه روز پنجشنبه هشدار داد که در صورت تصمیم دولت جدید اسرائیل برای الحاق کرانه باختری، پاریس در روابط خود با تل آویو بازنگری خواهد کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم پیش از این اعلام کرده بود که این اتحادیه حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی کرانه باختری را به رسمیت نمی‌شناسد.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتحادیه حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد.

در این بیانیه آمده است: موضع اتحادیه اروپا در خصوص اراضی اشغالی در سال ۱۹۶۷ تغییری نکرده است و این اتحادیه خواهان پایبندی به قوانین بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ در این زمینه است.

در ادامه بیانیه گفته شده است که هر گونه الحاق اراضی اشغالی ۶۷ به رژیم صهیونیستی نقض قوانین بین المللی خواهد بود.

کد مطلب 4908189

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