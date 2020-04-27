کشف آثار باستانی دوران هخامنشی،اشکانی و ساسانی در یک کشور اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار هادی شیرزاد در تشریح این خبر اظهار کرد: بر اساس اعلام اینترپل یک کشور اروپایی، یکی از بانکهای آن کشور قصد بازسازی بانک و بازگشایی صندوق امانات داخل بانک را دارد (به صاحبان صندوقهای امانات نیز اطلاع میدهند که قصد بازگشایی صندوقها را دارند) که در این جریان متوجه میشوند که صاحب یکی از صندوقها تعدادی اشیا عتیقه از جنس طلا و نقره را در صندوقش نگهداری میکند.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، با بررسیهای کارشناسی توسط کارشناسان مجرب میراث فرهنگی، مشخص شد، اشیا متعلق به دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی و صاحب صندوق نیز یک شهروند ایرانی است.
رئیس پلیس بین الملل ناجا افزود: پس از اطلاع اینترپل تهران از این موضوع با استعلامات صورت گرفته از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشخص شد، اشیا مورد نظر متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در نهایت با هماهنگی مراجع قضائی تیمی از پلیس به محل سکونت متهم اعزام و نامبرده دستگیر شد.
سردار شیرزاد گفت: با هماهنگیهای انجام شده، در خواست معاضدت قضائی به منظور استرداد اشیا باستانی تهیه، ترجمه و از کانال ارتباطی اینترپل و همچنین مجاری دیپلماتیک به مقامات آن کشور ارسال و موضوع استرداد اموال در حال پیگیری است.
نظر شما