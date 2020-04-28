کشف ۱۰۷ عتیقه عصر آهن و اشکانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار امیر رحمت‌الهی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت اخبار واصله مردمی از دوستداران میراث فرهنگی مبنی بر فعالیت اعضا باند حفاری غیرمجاز در منطقه‌ای از توابع شهرستان کلاردشت، بلافاصله موضوع دستگیری قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ضمن تشکیل تیم ویژه بررسی و تحقیق و تأیید صحت خبر، با هماهنگی مقام قضائی اکیپی مجرب از نیروهای حفاظت با همراهی عوامل انتظامی به محل اعزام و ضمن دستگیری ۴ نفر حفار غیرمجاز، ۱۰۷ قلم شیء تاریخی شامل حلقه‌های مفرغی، ظروف سفالی، مهره سنگی و سایر اشیا کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: با توجه به اعلام نظر کارشناسان میراث فرهنگی استان مازندران، اشیا مکشوفه دارای ارزش تاریخی و قدمت آنها مربوط به عصر آهن و اوایل دوره اشکانی است.

سردار رحمت الهی در پایان گفت: افراد دستگیر شده به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی استان معرفی شدند.