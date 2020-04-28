زلزله ۴ ریشتری کلات را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین، استان خراسان رضوی - حوالی کلات را لرزاند.

این زلزله ساعت ۱۵:۰۷:۵۵ در طول جغرافیایی: ۵۹.۸۸ و عرض جغرافیایی: ۳۶.۹۴ در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.

مهدی ناصری، فرماندار کلات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این زلزله در ۱۲ کیلومتری کلات رخ داده که به علت شدت لرزش این زلزله مردم به بیرون از خانه آمدند.

وی بیان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه خسارتی در خصوص این زمین لرزه دریافت نکرده‌ایم.

ناصری ابراز کرد: در روستاها به دلیل فرسودگی برخی از منازل، احتمال ترک خوردگی وجود دارد