به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن در گفتگو با خبرگزاری عراق گفت: سه سال در ایران بازی کردم؛ فرهنگ این کشور را آموختم و با بازیکنان خارجی اُخت شدم. به علاوه توانستم با فشار هواداران خودم را وفق بدهم.
وی اضافه کرد: تمرکز من روی انتخاب مقصد بعدی و اطمینان از موفقیت در آن خیلی اهمیت دارد.
ملی پوش فوتبال عراق در ادامه به مشکلات این کشور اشاره کرد و گفت: باوجود اینکه عراق بازیکنان با استعدادی برای بازی در لیگهای بین المللی دارد اما از ضعف در بخش تجاری و بازاریابی بازیکنان رنج میبرد.
هافبک پرسپولیس درباره ارزیابی اش از لیگ ایران تصریح کرد: لیگ ایران شاید ظهور و بروز خیلی زیادی در رسانهها نداشته باشد اما در مسیر لیگهایی حرکت میکند که در آینده میتوان از آنها بیشتر استفاده و بهره برداری کرد نظیر لیگهای خلیج فارس یا اروپا.
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