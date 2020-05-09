اختصاص ۳۵۰ میلیارد ریال برای مرمت قلعه تاریخی «فلک الافلاک»

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن پور عصر شنبه در بازدید از قسمت‌های آسیب دیده قلعه «فلک الافلاک» و آثار تاریخی اطراف قلعه در جریان وقوع زمین لرزه، اظهار داشت: آسیب‌ها در سطوح مختلف قلعه فلک الافلاک به خوبی دیده می‌شود، قطعاً این قلعه به عنوان نماد تاریخ و فرهنگ لرستان است و امروز وظیفه ما حفاظت از این بنای تاریخی است.

وی، بیان داشت: این آثار تاریخی برای استان ما بسیار با اهمیت است و همه تلاشمان را در حفظ، مرمت و استحکام آن خواهیم کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه مرمت قلعه همیشه یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها بوده است، تصریح کرد: در گفت و گویی که با مدیرکل میراث فرهنگی استان داشتیم، قرار بر این شد که طرح مرمت قلعه تا دو ماه دیگر آماده شود.

حسن پور، بیان کرد: اعتبار لازم برای مرمت اضطراری قلعه و بناهای اطراف آن، طی یک برآورد خیلی سریع توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان اعلام شده و این اعتبار به امید خدا تأمین خواهد شد.

وی، افزود: زلزله اخیر خسارت‌هایی را به قلعه، موزه‌های اطراف و آثار تاریخی وارد کرد و بر حسب دستور استاندار لرستان، مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال برای مرمت آنها امروز به حساب میراث فرهنگی استان واریز شد.

پیش از این نیز سید امین قاسمی مدیرکل میراث فرهنگی لرستان در جمع خبرنگاران از وارد شدن خسارت به برخی از ابنیه تاریخی لرستان در پی وقوع زمین لرزه خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع زمین لرزه ۵.۱ ریشتری ظهر چهارشنبه در استان لرستان برخی از ابنیه تاریخی لرستان دچار خسارت شدند.

وی، گفت: بلافاصله پس از وقوع این زمین لرزه نسبتاً شدید در لرستان، بررسی‌های لازم برای تعیین خسارت ابنیه تاریخی لرستان صورت گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در خصوص خسارت به قلعه «فلک الافلاک» خرم آباد در پی وقوع این زمین لرزه، اظهار داشت: متأسفانه در اثر این زلزله برخی از ترک‌های موجود در دیواره این بنای ارزشمند که از قبل وجود داشت عمق بیشتری پیدا کرده است.

قاسمی با بیان اینکه دو کنگره از برج‌های قلعه نیز در جای خود در پی وقوع این زمین لرزه تخریب شده است، عنوان کرد: پس از برآورد خسارت و تأمین اعتبار مرمت این بنای ارزشمند در دستور کار میراث فرهنگی قرار می‌گیرد.