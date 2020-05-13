کشف یک هزار و ۴۰۰ دلار تقلبی در غرب پایتخت

سرهنگ علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر، بیان داشت: با توجه به نوسانات ارزی شدید در کشور عده‌ای سودجو با سو استفاده از این شرایط اقدام به جعل ارزهای بین المللی کرده و آن را وارد بازار می‌کنند.

رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی در ادامه توضیح داد: روز گذشته بیست و سوم اردیبهشت ماه یکی از شهروندان با مراجعه به یکی از صرافی‌ها قصد داشت هزار و ۴۰۰ دلار تقلبی را به ریال تبدیل کند، که با هوشیاری متصدی صرافی و اعلام به موقع و حضور سریع مأموران دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به پلیس امنیت بزه انتسابی را منکر و اذعان داشت، این دلارها را از یکی از دوستان خود دریافت کرده که بلافاصله مأموران با شناسایی مخفیگاه وی و اخذ دستور قضائی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ محمدی در ادامه افزود: متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی اعتراف و بیان داشت، این دلارها را یکی از دوستانش که در خارج از کشور ساکن می‌باشد تهیه و پس از فروش به افراد عادی تبدیل به ریال می‌کردم.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهم به همراه پرونده و اسکناس‌های جعلی برای اخذ دستور قضائی تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.

رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی با اشاره به اینکه ارزش ریالی دلارهای تقلبی کشف شده حدود ۲۳۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: سارقان و مجرمان برای انجام اعمال مجرمانه خود همیشه سوژه‌های سهل الوصول را انتخاب می‌کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به هدف خود رسیده و فرار کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست: هشدارهای انتظامی و پیشگیرانه را جدی گرفته و هرگونه موارد مشکوک را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.