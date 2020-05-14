به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی، صبح امروز در نشست صمیمی با مدیرکل و معاونین اوقاف و امور خیریه استان یزد ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مجموعه مدیریت اوقاف استان اظهار داشت: در صورتی که وقف در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد، می‌تواند به عنوان دولتی، مکمل دولت به مردم خدمت رسانی کند و در پرکردن خلأها و رفع کمبودها و کاستی‌ها به کمک دولت بیاید.

وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان اوقاف در ارائه خدمات اجتماعی به مردم افزود: اگر نگاه به وقف به عنوان یک نهاد مکمل دستگاه‌های رسمی باشد، شوق و ذوق و پویایی بیشتری در این زمینه ایجاد می‌شود.

اعرافی با اشاره به لزوم هدایت وقف به سمت نیازهای روز جامعه بیان کرد: اوقاف باید موضوعات فرهنگ، علم و امداد را در اولویت کاری خود قرار داده و به مشکلات این بخش پاسخ دهد و آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و حوزه بهداشت و درمان باید در سیاست گذاری و طراحی‌ها مورد حمایت نهاد وقف قرار گیرد.

عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: باید در حد توان و وسع اقدامات لازم برای بازگرداندن موقوفاتی که در سال‌های گذشته از وقفیت خارج و به تملک و تصرف افراد و اشخاص در آمده است، صورت بگیرد.

اعرافی همچنین ضمن قدردانی از تعامل مناسب مجموعه اوقاف استان با سایر نهادها و اشخاص، بر ضرورت ادامه این رویکرد تعاملی تاکید کرد.

وی با تاکید بر ایجاد فضای مناسب برای جلب اعتماد عمومی، تصریح کرد: این بسترسازی می‌تواند سبب همکاری بیشتر در امور مربوط به موقوفات و ایجاد وقف‌های جدید شود.

امام جمعه میبد در ادامه به بیان نکاتی در خصوص بقاع و اماکن متبرکه این شهرستان پرداخت و گفت: قبل از هر اقدامی، تهیه و تصویب طرح جامع امامزادگان میبد در دستور کار قرار گیرد.

اعرافی افزود: با رعایت تمام جوانب و ملاحظات اجتماعی، در انتخاب اعضای هیئت امنا و امامزادگان میبد تجدیدنظر شود.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور اضافه کرد: همچنین اقدامات لازم برای افزایش درآمد موقوفات با رعایت ملاحظات اجتماعی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به منظور ایجاد زمینه لازم برای وقف‌های جدید برای حوزه علمیه، جلساتی با حجت الاسلام شمس، مدیر حوزه‌های علمیه استان و مسئول بخش وقف و منابع پایدار حوزه تشکیل شود.

اعرافی تاکید کرد: باید برای سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت خیران جهت آبادانی موقوفات، برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد.

حجت الاسلام حسین زارع زاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش اجمالی از عملکرد اوقاف استان، به رویکرد جدید سازمان اوقاف در ارائه خدمات اجتماعی و فعالیت مراکز افق امامزادگان اشاره کرد.

زارع زاده با اشاره به معوقات ادارات و دستگاه‌های دولتی به وقف به بیان برخی مشکلات موجود در حوزه موقوفات استان و شهرستان میبد پرداخت.