به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، در پی امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، گروه طالبان این توافق را «تکرار تجارب ناکام قبلی» خواند و ادعا کرد که راه حل اصلی معضل کنونی افغانستان در عملی شدن توافقنامه میان آمریکا و طالبان نهفته است!

«سهیل شاهین» سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در صفحه توییتر خود در این خصوص نوشت: طرف‌های افغان باید به راه‌حل اصلی مشکل توجه کنند. حل معضل افغانستان در عملی شدن پیمان دوحه نهفته است. باید از ایجاد موانع در این مسیر اجتناب شود؛ فرایند رهایی زندانیان تکمیل و هرچه زودتر مذاکرات بین الافغانی آغاز شود.

گفتنی است، روز گذشته «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» پس از گذشت بیش از ۶ ماه، یک توافقی سیاسی را در راستای آغاز به کار دولت ائتلافی در کابل امضا کردند.

در بیانیه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این ارتباط منتشر شده آمده است که بر اساس توافق سیاسی مذکور، عبدالله عبدالله از نظر تشریفات در مسائل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارا می‌باشد.