انشعاب موقت سه ساله به ساخت‌ وسازهای غیرمجاز باید تعیین تکلیف شود

فرزاد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آئین نامه‌های عملیاتی آب، برق و گاز مالکیت را نمی‌رساند و هر سقف پوشیده از مصالح ساختمانی قابل واگذاری امتیازاتی با قانون ایقاع است.

وی افزود: شرکت آبفا تا زمانی که بتواند آب را تأمین کند طبق قرارداد به مشترکین خدمات رسانی می‌کند اما در صورتی که مشترک معارضی داشته باشد و در صدد پس دادن انشعاب باشد ۵۰ درصد هزینه به نرخ روز عودت داده خواهد شد.

معاون خدمات مشترکین آبفای استان کرمانشاه گفت: تا زمانی که مجوز ساخت از شهرداری دریافت نشده باشد چنین اقدامی انجام نخواهد شد.

وی عنوان کرد: ریاست جمهوری آئین‌نامه‌ای تنظیم کرد که براساس آن انشعابات غیر مجاز تا سه سال به عنوان آب آزاد داده خواهد شد و لیست آن به منظور تعیین تکلیف به شهرداری ارائه می‌شود که در این مدت جز یکی دو مورد در سطح کرمانشاه مورد دیگری نداشتیم.

صابری بیان داشت: مجلس قانونی برای مناطق حاشیه شهرها مصوب کرد که اگر مجوز ساخت نداشته باشند و فعلاً در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی آنها صادر نشده باشد به آنها تا سه سال به طور موقت آب داده شود و سپس نامه مربوطه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارسال خواهد شد و آنها مکلف هستند تا سه سال نسبت به تعیین تکلیف و درنهایت تخریب یا صدور مجوز اقدام کنند.