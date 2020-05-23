کاوه سجادی حسینی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه به دنبال ساخت یک سریال شبکه نمایش خانگی است، گفت: در تلاش هستیم تا سریال شبکه نمایش خانگی با نام موقت «سایه تابان» به کارگردانی خودم را جلوی دوربین ببرم. پروانه ساخت این سریال صادر شده و تهیه‌کننده آن مجتبی متولی و نویسندگی آن نوشین معراجی هستند.

وی بیان کرد: برای فصل اول «سایه تابان» ۱۳ قسمت نوشته شده است، این سریال یک تریلر جنایی-عاشقانه است که مخاطب آن جوانان و بزرگسالان هستند.

کارگردان فیلم سینمایی «بوفالو» توضیح داد: در حال رایزنی برای جذب سرمایه لازم تولید «سایه تابان» هستیم و به‌زودی با بازیگران موردنظر گفتگو می‌کنیم. در این سریال از بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون استفاده می‌شود.

سجادی حسینی در پایان گفت: قصه این سریال داستان دختری به نام سایه است که پس از مرگ مادرش دچار فروپاشی عصبی می‌شود، با ورود پزشکی جوان در زندگی سایه اتفاقات جدیدی رخ می‌دهد.