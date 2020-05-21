چند بازیکن تیم والیبال سایپا قراردادشان را تمدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سایپا، عصر امروز چهارشنبه ٣١ اردیبهشت ماه ٩٩ مسئولان باشگاه سایپا با نظر مصطفی کارخانه، سرمربی بلندقامتان این باشگاه با امیرحسینی، مجتبی قلی زاده، امین اسمعیل نژاد، رضا صفایی و قاسم کارخانه برای لیگ برتر فصل ٩٩ والیبال ایران به توافق رسیدند.

سایپا همواره یک تیم خوشنام و قدرتمند در لیگ برتر والیبال ایران بوده است و در فصل جدید این رقابت‌ها قصد دارد حضوری شایسته و درخور نام این برند حامی ورزش کشور، روانه مسابقات داشته باشد.

بر همین اساس این روزها در فصل نقل و انتقالات لیگ برتر فصل ٩٩ ایران به دنبال تمدید ستاره‌های فصل گذشته خود و جذب نفراتی برای تقویت برخی از پست‌ها است.