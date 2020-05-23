بزرگترین تقاطع غیرهمسطح ارومیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار ارومیه پیش از ظهر شنبه در آئین بهره برداری از این طرح اظهارکرد: فاز دوم تقاطع غیرهمسطح آذربایجان شامل روگذر مسیر والفجر به ابتدای جاده سنتو امروز، شنبه در آستانه عید سعید فطر با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

محمد حضرت پور با ارائه گزارشی از روند اجرای این پروژه افزود: مسیر یک‌طرفه ورودی شهر ارومیه از سمت مهاباد طی حدود ۲ سال گذشته به بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر از آن استفاده می‌شود که با راه اندازی مسیر برگشت از خیابان والفجر به سمت مهاباد نیز بخش قابل توجهی از درخواست شهروندان اجرایی شد.

شهردار ارومیه بیان کرد: مهمترین و پرترافیک‌ترین مسیر در تقاطع غیرهمسطح آذربایجان به مسیر والفجر - جاده مهاباد اختصاص دارد که اتمام تقاطع غیرهمسطح در این مسیر به کاهش قابل توجه ترافیک منجر می‌شود.

فاز اول تراموای ارومیه افتتاح می‌شود

وی اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح آذربایجان که یکی از بزرگترین طرح‌های عمرانی شمال غرب کشور به شمار می‌رود، دارای پنج پل روگذر و ۲ پل زیرگذر است که در صورت اتمام کامل آن، شاهد روان شدن ترافیک در مسیر ورودی شهر ارومیه از مسیر مهاباد و اشنویه خواهیم بود.

شهردار ارومیه بیان کرد: برای فاز دوم این پروژه بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان هزینه شده است و بر اساس اعلام محمد حضرت‌پور، شهردار ارومیه، با افتتاح فازهای بعدی این پروژه و فاز اول ترموای شهری ارومیه شاهد کاهش ترافیک شهری در هسته مرکزی شهر خواهیم بود.

حجت الاسلام سید مهدی قریشی امام جمعه ارومیه و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به روز جهانی قدس و آزادی خرمشهر گفت: آزاد سازی خرمشهر مصداق بارز یاری و نصرت خدا است که انشاالله نصیب قدس نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجر تلاش برای آبادانی و زیبایی یک شهر نیز کمتر از آزاد سازی آن نیست عنوان کرد: خرسند و مسرور هستیم که پروژه عظیم تقاطع غیر همسطح آذربایجان بعد از مدت‌ها تلاش کارکنان شهرداری افتتاح می‌شود و امید داریم که برکات آن شامل حال شهروندان عزیز شود.

بهبود وضعیت ترافیک شهر ارومیه ضروری است

محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم، پروژه آذربایجان را یک پروژه بزرگ برای کلانشهر ارومیه دانست و اظهار داشت: پروژه تقاطع غیر همسطح آذربایجان یک پروژه بزرگ برای ارومیه است و باید اذعان کرد که رفاه حال شهروندان در گرو افتتاح چنین پروژه‌هایی است.

وی با تقدیر و قدردانی از عوامل شهرداری و شورای شهر، از افتتاح بیشتر چنین پروژه‌هایی ابراز امیدواری کرد و گفت: در راستای بهبود وضعیت ترافیک شهر ارومیه، ضروری است نسبت به اجرای پروژه‌های این چنین اقدام شود.

تقاطع غیرهمسطح آذربایجان در مسیر کمربندی ارومیه، ورودی ارومیه از سمت مهاباد و اشنویه، خیابان والفجر احداث می‌شود که موجب کاهش ترافیک در این منطقه از شهر می‌شود.

این تقاطع همچنین آخرین تقاطع غیرهمسطح بر روی کمربندی میانی شهر ارومیه است.