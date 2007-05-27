به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رئیس جمهوری، ، دکتر محمود احمدی نژاد در پاسخ به نامه رئیس کل بانک مرکزی منضم به تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص سود تسهیلات بانکی با تاکید بر این که طبق برنامه و سیاست اعلامی دولت سود دریافتی از مردم در برابر تسهیلات باید کاهش یابد، اعلام داشت :" حداکثر سود مورد انتظار 12 درصد مورد نظر است که در جهت تقویت تولید و کاهش دهنده تورم است."

رئیس جمهور در این نامه خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی گفت : "ضروری است راهکار اجرایی را تهیه و اجرا کنید و بانک‌های خصوصی نیز باید تبعیت کامل نمایند . باید ترتیبی اتخاذ کنید که منابع بانک ها عمدتا در جهت تولید و با زمان بازپرداخت مناسب توزیع شود."

دکتر محمود احمدی نژاد همچنین تاکید کرد : "جهت گیری تقویت بازرگانی بیش از حد لازم به ضرر مردم است . در تمام موارد تنظیم مقررات و اعلام نتیجه نمایید . توجه کنید که ما خادم و حامی عموم مردم هستیم و نه گروهی خاص."