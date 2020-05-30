سود ماهانه داوجونز بیش از ۴ درصد شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز جمعه وال‌استریت که آخرین روز معاملاتی ماه بود، پس از فراز و نشیب‌های بسیار شاخص داوجونز با رشدی اندک به کار خود پایان داد تا از لحاظ ماهانه به رشد ۴ درصدی دست پیدا کند.

پس از اینکه علی‌رغم بالا گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و چین بر سر مساله هنگ‌کنگ، ترامپ در سخنان خود به هیچ تغییری در توافق تجاری با چین اشاره نکرد، سرمایه‌گذاران نفس راحتی کشیدند و شاخص‌ها توانستند افت اولیه خود را در انتهای کار جبران کنند. هرچند ترامپ گفت که برای قطع امتیاز ویژه تجاری هنگ‌کنگ اقدام خواهد کرد.

میانگین صنعتی داوجونز در انتها توانست ۰.۱ درصد یا ۱۷.۵۳ واحد رشد کرده و در ۲۵۳۸۳.۱۱ واحد بسته شود. اس‌اندپی ۰.۴ درصد یا ۱۴.۵۸ واحد بالا آمد و در ۳۰۴۴..۳۱ واحد بسته شد، در حالی که کامپوزیت نزدک ۱.۲ درصد جهش کرد و در ۹۴۸۹.۸۷ واحد بسته شد.

به این ترتیب سود این هفته اس‌اندپی و داوجونز ۰.۳ درصد شد تا سود ماهیانه آنها به ترتیب ۴.۵ و ۴.۲ درصد شود. کامپوزیت نزدک که سهام تکنولوژی در آن وزن سنگین‌تری دارند در این هفته ۱.۷ درصد جهش کرد تا سود ماهیانه خود را به ۶.۷ درصد برساند.