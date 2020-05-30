به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «شهاب» فلسطین به تصاویر منتشر شده در رسانه‌های بین المللی از سرکوب معترضان در «مینیاپولیس» آمریکا واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این خبرگزاری با انتشار تصاویری از سرکوب روزانه فلسطینیان توسط صهیونیست‌ها اعلام کرد: آنچه که در «مینیاپولیس» آمریکا اتفاق می‌افتد، به صورت روزانه در اراضی اشغالی فلسطین قابل مشاهده است.

این خبرگزاری فلسطینی تصاویر بازداشت «جورج فلوید» سیاه پوست آمریکایی را منتشر و اعلام کرد که فلسطینیان هر روز به این شکل سرکوب می‌شوند.

گفتنی است، شهر «مینیاپولیس» آمریکا در ایالت «مینه سوتا» از چندی پیش به صحنه اعتراضات علیه نژادپرستیِ دولتمردان ایالات متحده تبدیل شده است. نیروهای آمریکایی با بکارگیری ابزار خشونت آمیز معترضان را به شدت سرکوب می‌کنند.