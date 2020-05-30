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۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۳۵

یک رسانه فلسطینی:

اتفاقات «مینیاپولیس»روزانه در فلسطین توسط صهیونیستها تکرار می‌شود

اتفاقات «مینیاپولیس»روزانه در فلسطین توسط صهیونیستها تکرار می‌شود

یک رسانه فلسطینی با اشاره به تصاویر مربوط به سرکوب معترضان در «مینیاپولیس» آمریکا اعلام کرد که مشابه این اقدامات سرکوبگرانه، به صورت روزانه توسط صهیونیستها علیه فلسطینیان اتفاق می افتد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «شهاب» فلسطین به تصاویر منتشر شده در رسانه‌های بین المللی از سرکوب معترضان در «مینیاپولیس» آمریکا واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این خبرگزاری با انتشار تصاویری از سرکوب روزانه فلسطینیان توسط صهیونیست‌ها اعلام کرد: آنچه که در «مینیاپولیس» آمریکا اتفاق می‌افتد، به صورت روزانه در اراضی اشغالی فلسطین قابل مشاهده است.

این خبرگزاری فلسطینی تصاویر بازداشت «جورج فلوید» سیاه پوست آمریکایی را منتشر و اعلام کرد که فلسطینیان هر روز به این شکل سرکوب می‌شوند.

گفتنی است، شهر «مینیاپولیس» آمریکا در ایالت «مینه سوتا» از چندی پیش به صحنه اعتراضات علیه نژادپرستیِ دولتمردان ایالات متحده تبدیل شده است. نیروهای آمریکایی با بکارگیری ابزار خشونت آمیز معترضان را به شدت سرکوب می‌کنند.

کد مطلب 4937659

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