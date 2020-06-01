پاسخ سازمان سنجش به اعتراض داوطلبان المپیاد علمی دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به اعتراض داوطلبان المپیاد علمی دانشجویی تاکید کرد: برگزاری آزمون غیرمتمرکز المپیاد در مناطق ۱۰ گانه کشوری با توجه به شرایط فعلی بیماری کرونا امکان پذیر نیست.

پیش از این دکتر احسان جمالی معاون سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر المپیاد علمی دانشجویی کشور در گفتگو با مهر از تغییرات بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور به دلیل شرایط موجود در کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا خبر داده بود و یادآور شده بود: تصمیمی برای حذف المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۱۳۹۹ وجود ندارد اما آزمون غیرمتمرکز مناطق ۱۰ گانه کشوری حذف می‌شود.

پس از آن برخی از داوطلبان المپیاد علمی دانشجویی در نامه‌ای اعلام کردند که حذف آزمون غیرمتمرکز به ضرر دانشجویان استعداد درخشان است.

سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای در پاسخ به این داوطلبان نکات مهمی را اعلام کرد.

انتظار می‌رود قشر فرهیخته برگزیدگان المپیاد شرایط کشور را درک کنند

در این نامه آمده است: در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط خاص و حساسی بر تمامی دنیا از جمله کشورمان حاکم است که انتظار می‌رود قشر فرهیخته برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور این موضوع را بهتر از سایر اقشار جامعه درک کنند. سلامتی و تندرستی دانشجویان علاقمند به شرکت در المپیادها که سرمایه‌های این کشور هستند اولین اولویت برای هر تصمیم گیری است.

وضعیت شیوع و درگیری بیماری کرونا در سطح کشور بین شهرها و استان‌های مختلف متفاوت است و در اغلب دانشگاه‌ها، کلاس‌ها و امتحانات دوره کارشناسی به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود و کلیه خوابگاه‌ها تعطیل است.

در بخش دیگری از این نامه به شرایطی که پیش از این برای برگزاری المپیاد درنظر گرفته می‌شد، اشاره و خاطرنشان شده است: المپیاد غیر متمرکز در ۱۰ دانشگاه منتخب مراکز مناطق برگزار می‌شود و سوالات به صورت منطقه‌ای طرح و اجرا می‌شود.

دانشگاه‌ها در وضعیت فعلی امکان ارائه خوابگاه را ندارند

لذا تعداد زیادی از دانشجویان برای شرکت در المپیاد غیرمتمرکز باید به ۱۰ شهر بزرگ محل برگزاری (اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، مشهد، همدان، بابلسر، کرمان، کرمانشاه و اهواز) سفر کنند و نیاز به اسکان و فراهم کردن خوابگاه، صبحانه، ناهار و شام، میان وعده، ایاب و ذهاب دارند که سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌ها در وضعیت فعلی امکان ارائه خوابگاه و سرویس دهی گفته شده را ندارد.

در این نامه به این نکته اشاره شده است که برگزاری آزمون در روزهای مختلف نه تنها مشکل بالا را برطرف نمی‌کند بلکه مشکل را تشدید می‌کند.

برگزاری المپیاد به صورت غیرحضوری ممکن نیست

همچنین سازمان سنجش در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است: آزمون‌های رقابتی از جمله المپیاد باید به صورت حضوری و در شرایط زمان و مکان یکسان برگزار و حذف شائبه تقلب را به همراه داشته باشد لذا برگزاری المپیاد به صورت غیر حضوری ممکن نیست.

ضمن اینکه تک مرحله‌ای شدن المپیاد و برگزاری برای تمامی متقاضیان مرحله نیمه متمرکز و متمرکز در مراکز مناطق از نظر اجرایی در حال حاضر ممکن نیست.

شرکت متقاضیان المپیاد در آزمون کارشناسی ارشد به کاهش سفر می‌انجامد

در ادامه این نامه با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و تصمیم دبیرخانه المپیاد مبنی بر افزایش تعداد برگزیدگان آزمون کارشناسی ارشد برای این دوره از المپیاد علمی دانشجویی آمده است: آزمون کارشناسی ارشد در تمام استان‌ها و اغلب شهرستان‌ها برگزار می‌شود و شرکت متقاضیان المپیاد در این آزمون، کاهش سفر دانشجویان و حذف سفر اساتید و عدم نیاز به اسکان (تهیه خوابگاه) و پذیرایی (صبحانه، ناهار، شام) را به همراه دارد.

سازمان سنجش تاکید کرده است: با توجه به شرایط کشور و در نظر گرفتن اینکه وضعیت بیماری در ماه‌های آینده به صورت دقیق و حتمی در سطح کشور قابل پیش بینی نیست و به منظور تعیین تکلیف قطعی متقاضیان و با اولویت حفظ سلامتی دانشجویان و اساتید، در وضعیت فعلی دانشگاه‌ها و سازمان سنجش آموزش کشور تصمیم به شرکت متقاضیان المپیاد غیرمتمرکز در آزمون کارشناسی ارشد گرفتند.

پس از برطرف شدن مشکلات بیماری کرونا در سنوات آینده همانند سنوات قبل، المپیاد غیرمتمرکز ر مناطق ۱۰ گانه برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، بیست و پنجمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۲۴ رشته زبان و ادبیات فارسی، علوم جغرافیایی، علوم اقتصادی، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی، علوم تربیتی، حقوق، روانشناسی، علوم زمین، شیمی، فیزیک، زیست شناسی سلولی و مولکولی، آمار، ریاضی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی کامپیوتر، زراعت و اصلاح نباتات و طراحی صنعتی برگزار می‌شود.

در سال ۹۹ همانند سال ۹۸ علاوه بر این رشته‌ها، المپیاد بین رشته‌ای «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» نیز برگزار می‌شود. پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، نفرات برگزیده در رشته‌های شیمی، مجموعه زیست شناسی، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی کشاورزی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی پزشکی توسط شورای مربوطه در سازمان سنجش تعیین و در صورت علاقمندی امکان شرکت در المپیاد سلول‌های بنیادی را دارند.

امسال با توجه به شیوع بیماری کروناویروس در کشور مرحله غیرمترکز حذف شده و متقاضیان همزمان با سایر داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ شرکت می‌کنند. آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ در روزهای ۲ و ۳ مردادماه سال ۹۹ برگزار می‌شود.