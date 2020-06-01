ترامپ به سراغ کشورهای درجه ۲ رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته رویترز در خبری اعلام کرد که «دونالد ترامپ» برای دعوت از کشورهای دیگر برای شرکت در اجلاس جی هفت، این نشست را به تعویق انداخته است.

در حقیقت ماجرا از این قرار است که بعد از جواب رد «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به دعوت ترامپ برای شرکت در اجلاس جی هفت، رئیس جمهور آمریکا به فکر دعوت از کشورهای دیگر افتاده است.

در همین رابطه امروز دوشنبه نیز صدای استرالیا در گزارشی اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که اجلاس سال جاری گروه ۷ را عقب می‌اندازد و از رهبران سایر کشورها از جمله استرالیا برای شرکت در این گفتگوها دعوت خواهد کرد.

ترامپ گفت: احساس می‌کنم که این گروه… به درستی آنچه در جهان اتفاق می‌افتد را نمایندگی نمی‌کند. جی هفت گروه از مد افتاده‌ای از کشورهاست. روسیه، کره جنوبی، استرالیا و هند باید به این نشست دعوت شوند.

وی سال گذشته پیشنهاد داده بود روسیه با توجه به اهمیت راهبردی که دارد مجدداً به این گروه بپیوندد. گفتنی است روسیه پیشتر و قبل از ضمیمه کردن کریمه به خاک خود، در این گروه که آن زمان جی ۸ نامیده می‌شد، حضور داشت.

در حال حاضر این گروه شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن است.

اضافه شدن کشورهای جدید به این گروه، غیبت چین از جمع اقتصادهای برتر دنیا را بیش از پیش نمایان می‌کند و این گمانه‌زنی را مطرح می‌کند که شاید ترامپ قصد دارد آن را به بلوکی برای تقابل با پکن تبدیل کند.

در همین ارتباط یکی از سخنگویان کاخ سفید می‌گوید ترامپ قصد دارد موضوع چین را در نشست امسال مطرح کند.