۴فوتی در جاده های زنجان/۲۵نفر براثر تصادف فوت شدند

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۱۸.۳۰ روز جمعه برخورد یک دستگاه کامیون ماک با یک دستگاه سواری و در ادامه برخورد یک دستگاه سواری دیگر با آنها در آزاد راه زنجان به قزوین کیلومتر ۷۰ نیز سه فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

وی علت وقوع این تصادف را توجه نکردن به جلو از جانب راننده کامیون اعلام کرد و گفت: شدت تصادف بسیار بالا بود و سه نفر از سرنشینان در دم فوت شدند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: همچنین بامداد روز شنبه ساعت دو برخورد رخ به رخ یک دستگاه سواری پراید با یک موتور سیکلت در محور زنجان به دند ی یک فوتی برجای گذاشت.

مظفری علت وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده پراید عنوان کرد و گفت: طی خردادماه سال جاری تصادفات در جاده‌های استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی به آمار تصادفات فوتی در جاده‌های استان زنجان طی سال جاری اشاره کرد و گفت: از آغاز سال تاکنون ۲۵ نفر در جاده‌های استان براثر تصادف فوت شدند.