به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه پنجشنبه در نشست خبری که در استانداری اردبیل برگزار شد با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته از سفر رئیسجمهوری و معاون رئیسجمهوری به استان در راستای مهارتآموزی و حمایت از فناوران جوان، عنوان کرد: در زمینه مهارتآموزی و حمایت از فناوران جوان، یکهزار و ۷۰۰ متر از مساحت دانشگاه محقق اردبیلی به پارک علم و فناوری اختصاص داده شد.
وی از اجرای پروژههای اشتغالزا در استان اردبیل خبر داد و افزود: ۵۰ میلیارد تومان برای ورود به مهارت آموزی به دانشگاهها اختصاص یافته که از جمله مصوبات سفر رئیسجمهوری بوده است.
استاندار اردبیل با اشاره به تخصیص مناسب اعتبارات برای راه آهن اردبیل، آن را کمک خوبی در تکمیل و بهره برداری از این پروژه دانست و گفت: نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی سفر رئیسجمهوری برای راه آهن اردبیل اختصاص یافته است.
بهنام جو با اشاره به جذب ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر مذکور برای راههای اصلی، تصریح کرد: مسیرهای اردبیل به سرچم که چهار بانده کردن ۹۰ کیلومتر اول شروع شده، کلور - درام، گرمی - بیله سوار، امیر کندی- رضی، پارس آباد -سربند، سه راهی مشگین – صحرا، تونل حیران، چهار خطه کردن نیر – سراب با استفاده از اعتبارات تخصیص یافته تکمیل خواهند شد.
وی از احداث بیمارستان نجف زاده خبر داد و بیان کرد: طرح این پروژه از ۲۵۰ تختخواب به ۵۰۰ تختخواب ارتقا یافته است که محل تأمین بودجه آن نیز ۱۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز از وزارت مسکن بوده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
استاندار اردبیل با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب به بخش گردشگری، افزود: حدود ۵۳ میلیارد تومان برای زیرساختهای بخش گردشگری تخصیص یافته که تمامی اعتبار جذب شده در این زمینه در حوزه گردشگری استان تزریق شده است.
بهنامجو از اختصاص ۲۳ میلیارد تومان به شهرکهای صنعتی خبر داد و تصریح کرد: میزان صادرات استان در سال گذشته ۱۳۰ میلیون دلار بوده که این رقم در سال جاری ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی با تاکید بر افزایش تولید محصولات صادرات محور در استان اظهار کرد: با افزایش محصولات صادرات محور درآمد ناخالص ملی بیشتر خواهد شد و کمک قابل توجهی به اقتصاد استان و کشور خواهد کرد.
استاندار اردبیل از آسیب دیدن مشاغل قشر کثیری از مردم اردبیل به علت شیوع بیماری کرونا خبر داد و گفت: بیش از ۶ هزار نفر در استان که در زمینه اشتغال و کسب و کار از بیماری کرونا آسیب دیدند از ۵۳۵ میلیارد تومان تسهیلات که به ۱۵ بانک اعطا شده برخوردار خواهند شد و این مبالغ برای افرادی که ثبتنام کردهاند در هفتههای آینده پرداخت میشود.
بهنامجو با اشاره به آمار سال ۹۵ مبنی بر بیکاری ۶۰ هزار نفر در استان، عنوان کرد: با توجه به اینکه سالانه حدود ۸ هزار نفر به آمار بیکاران استان افزوده میشود، لذا با هدفگذاری انجام شده در تلاشیم از جمعیت بیکار استان بکاهیم و در این زمینه تمهیدات و اقدامات لازم انجام شود و با مشارکت سرمایهگذاران واحدهای تولیدی ایجاد کرده و فعالیت واحدهای راکد را آغاز کنیم تا بلکه این معضل بزرگ استان حل شود.
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