اعزام ۲۷۵۰ ناوگان باری استان همدان به خوزستان

جمشید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر: با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت تخلیه بنادر و انتقال کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به سراسر کشور، از ابتدای خرداد امسال تاکنون درمجموع ۲ هزار و ۷۵۰ دستگاه از ناوگان باری همدان به مناطق جنوبی بندر امام (ره)، اهواز، اندیمشک و دزفول اعزام شده است.

وی با اشاره به اینکه این کالاها شامل چغندر قند و سایر کالاهای اساسی است، یادآور شد: این اداره به منظور سیاست‌های سازمان و کمک به تخلیه بنادر و انتقال سریع محصولات کشاورزی و فساد پذیر از سطح مزارع استان خوزستان به دست صاحبان کالا با استفاده از ظرفیت ناوگان‌های ملکی و زیرپوشش شرکت‌های حمل و نقل استان اقدام به این امر کرده است.

عظیمی ادامه داد: همچنین همدان همزمان نیز به عنوان یکی از مبادی حمل گندم به سایر استان‌ها در زمینه تهیه و اعزام ناوگان برای حمل کالاهای اساسی استان فعالیت می‌کند.

رئیس اداره کالای راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان تأکید کرد: از مشکلات این طرح سوخت کم ناوگان‌های فعال، با توجه به کارکرد پایین بیشتر ناوگان‌ها در دوره قبل است که به منظور جبران سهمیه و به منظور تشویق رانندگان و درخواست آنها، پیشنهاداتی برای در نظر گرفتن سهمیه سوخت تشویقی به دفتر کالا ارسال شده که در صورت امکان این سهمیه برای ناوگان‌هایی که از مبادی مورد نظر اقدام به حمل کالاهای خاص می‌کنند، در نظر گرفته شود.