شکاف در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال/ دوئل انتخاباتی آغاز شده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز اخیر عنوان شده بود که علی کفاشیان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال از صبح روز شنبه با عنوان نایب رئیس یا شاید سرپرست فدراسیون وارد ساختمان خبرساز خیابان سئول شود اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

کفاشیان به دلیل حکم محرومیت کمیته اخلاق از فدراسیون رفت هرچند بعدها گفته شد بازنشستگی یکی دیگر از عوامل کنار رفتن او بوده، البته این در حالی است که بهاروند هم با وجود مطرح شدن بحث بازنشستگی به عنوان نایب رئیس دوم بعد از استعفای مهدی تاج در جایگاه سرپرستی فدراسیون نشست.

با این استدلال بازنشستگی مانع حضور کفاشیان در هیات رئیسه و حتی سرپرستی فدراسیون نیست و او به دلیل حکم کمیته اخلاق محروم بوده و حالا در پایان مدت محرومیت می‌تواند به این فدراسیون بازگردد.

از سوی دیگر انتخاب سرپرست در گرو رضایت یا عدم رضایت اعضای هیات رئیسه نیست بلکه نایب رئیس فدراسیون بر اساس رای مجمع و به پشتوانه مجمع که عالی‌ترین نهاد تصمیم ساز در ساختار اداری فدراسیون محسوب می‌شود می‌تواند جانشین رئیس شود.

با این وجود مخالفت شدید و جدی جریان حاکم بر فدراسیون با مواضع تند صادق درودگر به نوعی سخنگوی این جریان است آغاز شده، حتی اخباری از تلاش بعضی اعضای هیات رئیسه به منظور جمع آوری نامه‌ای علیه ورود کفاشیان منتشر شد که ظاهراً موافقان و مخالفانی داشته است.

این ترکیب که گفته می‌شود تقریباً نیمی از اعضای هیات رئیسه را در صف حامیان و نیمه دیگر را در صف مخالفان قرار داده از آغاز پیش از موعد جنگ انتخاباتی در ساختمان سئول حکایت دارد.

طبق ضوابط و قوانین نائب رئیس اول جانشین رئیس مستعفی است اما دلیل مخالفت‌ها چیز دیگری است. همانگونه که جریان حاکم بر فدراسیون از حالا به فکر یارکشی در انتخابات آتی است جریان بیرونی و مخالفان بعضی اعضای هیات رئیسه هم با ورود کفاشیان سعی می‌کنند معادلات را به سود خودشان رقم بزنند.

با این وجود تردیدی در قدرت قابل توجه و مقبولیت کفاشیان در مجمع وجود ندارد. او که با ۶۴ رای در انتخابات گذشته نائب رئیس فدراسیون شد همچنان از بیشترین قدرت نفوذ در مجمع فوتبال برخوردار است و در طرف دیگر تضعیف جایگاه مهدی تاج و اطرافیانش به دلیل انتشار جزئیات قرارداد ویلموتس شرایط را برای نزدیکان رئیس سابق در هیات رئیسه سخت‌تر می‌کند.

آنچه مسلم است نبرد قدرت برای آرایش انتخاباتی پیش روی در سئول آغاز شده، کفاشیان و یارانش بازگشت به فدراسیون و نشستن بر صندلی سرپرستی را حق قانونی خود می‌دانند و در طرف مقابل هم مقاومت حداکثری برای جلوگیری از بازگشت کفاشیان صورت خواهد گرفت.

حکایت سرپرستی بهاروند یا کفاشیان به نوعی تعیین تکلیف برای انتخاباتی است که سرنوشت ۴ ساله فوتبال ایران را رقم خواهد زد و باید دید در این روزهای سرنوشت ساز کدام گروه موفق به شکست جناح رقیب خواهد شد؟