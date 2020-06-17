دریاچه نمک قم برای اولین بار سرخ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مشاهدات میدانی هم اکنون رنگ دریاچه نمک به صورت قرمز یا سرخ در آمده که این سرخی دریاچه یک پدیده نادر است.

سرخ شدن دریاچه نمک و یا دریاچه‌های دیگری مانند مهارلو یک پدیده طبیعی است که هر سال اتفاق می‌افتد؛ افزایش نوعی جلبک در این دریاچه‌ها منجر به سرخ شدن این مکان‌ها می‌شود.

دریاچه نمک هم به دلیل اینکه آب شوری دارد هر چند سال یک بار شاهد افزایش نوعی جلبک می‌شود که هم اکنون با افزایش دما در این منطقه این پدیده ایجاد شده است.

پدیده سرخی دریاچه‌ها یکی از زیباترین رویدادها در جهان محسوب می‌شود.