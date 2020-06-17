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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۲۶

با اعلام از سوی سخنگوی وزارت خارجه مسکو؛

روسیه: لازم است برجام را از حملات آمریکا حفظ کنیم

روسیه: لازم است برجام را از حملات آمریکا حفظ کنیم

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی در میان خبرنگاران بر حفظ برجام در برابر حملات تهاجم جویانه آمریکا تاکید و اضافه کرد که هنوز فرصت برای حفظ برجام وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی در میان خبرنگاران بر حفظ برجام در برابر حملات تهاجم جویانه آمریکا تاکید کرد.

زاخارووا در این ارتباط گفت: رفع اختلافات نیازمند تلاش‌های هماهنگ است نه فشار یا ستیزه‌جویی، لذا اقدامات مخالفان برجام باید محکوم شوند.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هنوز فرصت بازگشت به اجرای برجام بر اساس روندهای مورد توافق اولیه و دستیابی به اهداف عالی اولیه آن وجود دارد و حفظ برجام و تضمین اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تنها بر اساس تلاش جمعی ممکن خواهد بود.

دولت آمریکا پس از خروج از برجام از سیاست فشارحداکثری علیه ایران خبر داد، اما به گفته بسیاری از کارشناسان آمریکایی و اروپایی سیاست‌های دولت ترامپ علیه ایران تا کنون بی نتیجه بوده و با شکست مواجه شده است.

کد مطلب 4951933

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
      0 0
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      دولت اگر با چین و روسیه توافق کند که در صورتی که برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت اجرایی شود از روسیه و چین تسلیحات نظامی خریداری کند آنان حتما کمک میکنندبرجام و قطعنامه 2231 اجرایی شود
    • علی IR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
      0 0
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      با روسیه و چین توافق خرید تسلیحات بکنیم خودشون از اجرایی شدن قطعنامه و برجام حمایت خواهند کرد و در کنار خرید تسلیحات میتوانیم با چین و روسیه در سایه قطعنامه و برجام تبادلات اقتصادی هم داشته باشیم

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