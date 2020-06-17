روسیه: لازم است برجام را از حملات آمریکا حفظ کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی در میان خبرنگاران بر حفظ برجام در برابر حملات تهاجم جویانه آمریکا تاکید کرد.

زاخارووا در این ارتباط گفت: رفع اختلافات نیازمند تلاش‌های هماهنگ است نه فشار یا ستیزه‌جویی، لذا اقدامات مخالفان برجام باید محکوم شوند.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هنوز فرصت بازگشت به اجرای برجام بر اساس روندهای مورد توافق اولیه و دستیابی به اهداف عالی اولیه آن وجود دارد و حفظ برجام و تضمین اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تنها بر اساس تلاش جمعی ممکن خواهد بود.

دولت آمریکا پس از خروج از برجام از سیاست فشارحداکثری علیه ایران خبر داد، اما به گفته بسیاری از کارشناسان آمریکایی و اروپایی سیاست‌های دولت ترامپ علیه ایران تا کنون بی نتیجه بوده و با شکست مواجه شده است.