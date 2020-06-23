تالار مشاهیر باعث ثبت شدن افتخارات ورزشکاران در تاریخ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام محمودی که در محل افتتاح تالار مشاهیر ورزش حضور داشت، گفت: این اقدام باعث می شود نسل جدید بدانند چه کسانی برای ورزش کشور زحمت کشیدند، نتیجه این اقدامات در تاریخ ثبت و ماندگار می شود.

وی با ابراز امیدواری از ادامه این رویه در بخش های دیگر، خاطرنشان کرد: ایرانی ها «مرده پرست» هستند، درست این است که همیشه از آدم های خوب تقدیر شده و عملکرد آنها به تصویر کشیده شوند.

این کارشناس والیبال در خصوص شرایط این رشته با تاکید بر اینکه با برگشت داورزنی که تجربه زیادی دارد توقع از والیبال زیاد است، گفت: همه می خواهند والیبال رشد خود را داشته باشد اما در این مدت استپ داشت.

وی با اشاره به اصلاح آیین نامه و مسابقات لیگ خاطرنشان کرد: اقدام اصلی برای انتخاب سرمربی بود که با همفکری کارشناسان انجام شد. در نهایت هم به این نتیجه رسیدیم که چون رویداد زیاد است و هم لیگ از شهریور شروع می شود، فعلا صبر کنیم و با گزینه های مختلف صحبت و بهترین نتیجه را رقم بزنیم‌.

بهنام محمودی با تاکید بر اینکه در مورد سرمربی هنوز تصمیم گرفته نشده، گفت: یک سری ایده داده شده است که در حال بررسی است. مربیان داخلی توانایی دارد ولی باید بررسی شود چون در سال المپیک هستیم و نمی توانیم ریسک کنیم.