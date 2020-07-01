بدهی۳۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

اکبر شوکت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امیدواریم تا یک ماه آینده اتفاقات خوبی در خصوص همسان سازی حقوق رخ دهد گفت: در حال حاضر که شرایط بحرانی است رسیدن به اهداف مورد نظر نیاز به اقدامات خلاقانه دارد که بهترین این اقدام، واگذاری شرکت‌های سودده به تأمین اجتماعی برای اجرای قانون همسان سازی است. آن هم در شرایطی که نرخ‌های بورس واقعی نیست و به حبابی تبدیل شده است و باید کمک کنیم بهترین اتفاق برای ۴۵ میلیون جامعه هدف تأمین اجتماعی بیفتد.

وی با تأکید بر اینکه دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، اظهار داشت: دولت باید هر سال بخشی از بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند در غیر این صورت هرسال به مطالبات سازمان افزوده می‌شود.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت روحانی طی ۷ سال گذشته نتوانست کاری برای تأمین اجتماعی و پرداخت مطالبات انجام دهد. حداقل در این یک سال پایانی فکری برای امنیت خاطر و آرامش بازنشستگان انجام دهد و با همان بدهی‌ای که سازمان را تحویل گرفت (۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) در پایان دولت نیز با همان از ما خداحافظی کند.

وی تأکید کرد: چند سال قبل به دولت گفتیم منطقه مکران را به ما بدهد. اگر این اتفاق رخ می‌داد هم برای مردم منطقه خوب بود و هم برای جامعه هدف تأمین اجتماعی و در این صورت دولت می‌توانست بخش عمده‌ای از بدهی‌های خود را تسویه کند اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و تفکر خلاقانه که می‌شود با آن مدیریت کرد، وجود ندارد.

شوکت گفت: تجربه نشان داده هر جا تأمین اجتماعی سرمایه گذاری کرده و شرکت‌ها را خودش انتخاب کرده، ۸۰ درصد سودآوری داشته و در سرمایه گذاری موفق بوده است و هر جا دولت شرکت‌هایی را واگذار کرده که سودده نبودند، چیزی جز عقب ماندگی، رانت و اخراج نیرو همراه نداشته است و تنها چیزی که به جای مانده، انبوه مطالبات دولت به تأمین اجتماعی است.

وی افزود: امیدواریم در مدت باقیمانده راهکاری مؤثر و خلاقانه برای پرداخت مطالبات و همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شود چرا که این قشر زحمت کش بعد از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه نباید برای حداقل‌های زندگی خود در مضیقه باشند و حقوق پایین‌تر از خط فقر دریافت کنند.