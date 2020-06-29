۲۰۰ نقطه از محور هزارجریب نکا دچار رانش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قدمی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه نکا که در اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت مرمت و ترمیم نقاط آسیب دیده محورهزار جریب اظهار کرد: پس از سیل اسفند ماه سال گذشته شاهد رانش بیش از ۲۰۰ نقطه در محور هزار جریب نکا بودیم که به مراتب این بلایای طبیعی ۶۰ میلیارد تومان خسارت به محورهای ارتباطی این منطقه وارد کرد.

وی افزود: برای برون رفت از مشکلات رانشی در مناطق آسیب دیده پس از بررسی‌های صورت گرفته ریزش برداری، تسطیح و بهسازی این محورها با هدف ترمیم و مرمت محورهای هزار جریب اجرایی شد.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نکا گفت: از محل اعتبارات مربوطه سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برای بهسازی و مرمت هزار جریب در نظر گرفته شد که خوشبختانه با تخصیص اعتبارات میزان اعتبارات حوزه راهداری به ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

قدمی اضافه کرد: ۱۵ دیواره حفاظتی و زهکشی کانال‌ها سال گذشته ساخته شد همچنین دیواره‌های حفاظتی و زهکشی عبور روستای سارم در محور استخر پشت و دیواره حفاظتی جاده استخرپشت -شیت از جمله پروژه‌های عمرانی در دست اقدام راهداری این شهرستان می‌باشد که با قوت در حال اجرا است.

این مسئول با اشاره به طرح ابرار ادامه داد: تکمیل و بهسازی و آسفالت محور محسن آباد، واودین، ازرگ و سورک از محل طرح ابراربوده است که با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان جهت تعیین پیمانکار به مناقصه گذاشته شد.

وی خدمات رسانی به روستاییان هزار جریب را در محور راه‌های ارتباطی را از جمله اولویت‌های این ارگان برشمرد و همچنین بیان کرد: با توجه به حادثه خیز بودن و رانشی بودن روستاهای بالادست نکا درصدد برطرف کردن مشکلات جهت ایمن سازی و نگهداری این محورها هستیم.

به گفته قدمی طول راه‌های شهرستان‌های نکا ۵۸۴ کیلومتر است که از این مقدار ۴۸۰ کیلومتر آن راه روستایی و از این مقدار ۲۱۸ کیلومتر آسفالت و ۲۶۲ کیلومتر دیگر فاقد آسفالت است.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نکا ضمن تاکید به مشارکت دهیاری‌ها تصریح کرد: برای برون رفت از مشکلات روستاها از ظرفیت دهیاری‌ها و مشارکت مردم روستایی استفاده خواهیم کرد.

قدمی متذکر شد: جهت ترویج فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات جاده‌ای با همکاری پلیس راهور جلسات آموزشی در روستاها برگزار خواهد شد.

این مسئول با اشاره به ایمن سازی جاده نکا-نیروگاه خاطرنشان کرد: از ۲۵ کیلومتر راه آسفالته مسیر نکا-نیروگاه تعریض این مسیر با قوت انجام گرفت و همچنین عملیات ایمن سازی این مسیر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.