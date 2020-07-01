سهام آسیا اقیانوسیه با عملکردبهتر از انتظار کارخانجات چین رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز چهارشنبه، پس از این که یک بررسی خصوصی نشان داد فعالیت‌های کارخانجات چین در ماه ژوئن فراتر از انتظار بوده است، سهام آسیا اقیانوسیه رشد کردند.

شاخص کایچین / ‏مارکیت مدیران خرید شرکت‌های تولیدی چین در ماه ژوئن ۵۱.۲ واحد اعلام شد که این از ۵۰.۵ واحدی که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی شده بود خیلی بالاتر است. این نتیجه امیدها برای بازگشت سریع‌تر دومین اقتصاد بزرگ جهان را تقویت کرد.

نیکی ژاپن در حالی ۰.۸۴ درصد افت کرد که بانک مرکزی این کشور در بررسی سه ماهانه خود موسوم به تانکان، اعلام کرد که حال‌وهوای تجاری این کشور در حال بدتر شدن است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج ژاپن ۰.۴۵ درصد بالا آمد.

در بازار چین، شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۷۱ درصد رشد کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۰.۵۲ درصد به ارزش خود افزود.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۲۴ درصد رشد کرد در حالی که کوسپی کره‌جنوبی تقریباً بدون تغییر ماند و در انتها با افت اندک ۰.۰۴ درصدی روبرو شد.

در بازار ارز، نرخ برابری دلار با یوآن چین در بازارهای خارج از چین ۰.۰۴ درصد تقویت شد و به ۷.۰۶۷۸ واحد رسید، در حالی که در نرخ برابری دلار با ین ژاپن تضعیف شد و با ۰.۲۴ درصد افت به ۱۰۷.۶۶ واحد رسید.