به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، حمید نیلی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با رضا ایران‌منش هنرمند و بازیگر جانباز سینما، تئاتر و تلویزیون دیدار و گفتگو کرد. در این عیادت که در شهر کرمان و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، جمعی از مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان و امیر حسین شفیعی مدیر تماشاخانه سرو برگزار شد، حمید نیلی ضمن آرزوی سلامتی برای این بازیگر توانمند سینما و تئاتر، بر لزوم بهره‌مندی جامعه فرهنگی و هنری کشور از تجارب این هنرمند تأکید کرد.

وی افزود: آرزومندیم که رضا ایران‌منش عزیز را دوباره سلامت و استوار بر قله هنر ارزشی و متعهد ایران ببینیم و نسل جدید و جوان حاضر در جبهه جنگ نرم و مقابله فرهنگی، قدر این سرمایه‌های ذی‌قیمت و گنج‌های ماندگار دوران دفاع مقدس را بیشتر بدانند. ما در انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و ستاد برگزاری هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت آمادگی کامل داریم تا در زمینه‌های گوناگون از تجربیات این هنرمند سرافراز و متعهد استفاده کنیم.

رضا ایران‌منش نیز در این دیدار گفت: آرزوی موفقیت برای دوستان و همکاران عزیز در ادامه این راه سخت و گاه طاقت‌فرسا دارم و از خداوند برای همه کسانی که برای شهدا و در راه شهدا قدم و قلم می‌زنند توفیق آرزومندم.

مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در پایان این دیدار به نمایندگی از بنیاد فرهنگی روایت فتح، ضمن ابلاغ پیام ارادت جمعی از هنرمندان رشته‌های گوناگون هنر مقاومت اعم از سینما، تئاتر و تلویزیون، برای این هنرمند آرزوی سلامتی و بهروزی کرد.